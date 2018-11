Albert Heijn opent eerste circulaire supermarkt

Albert Heijn heeft haar eerste circulaire supermarkt geopend in de nieuwe, duurzame wijk Westergouwe in Gouda. Bij de bouw en de inrichting van de winkel zijn zoveel mogelijk gerecyclede en recyclebare materialen gebruikt. Daarmee is de vestiging de meest duurzame die de supermarktketen tot nu toe heeft gebouwd. Albert Heijn heeft eerder de ambitie uitgesproken om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit proefproject past in dat streven. Op basis van de ervaringen in Gouda verwacht Albert Heijn in de toekomst meer circulaire winkels te openen.

Voor de (ruw)bouw van de nieuwe winkel en de inrichting van het omliggende terrein heeft Albert Heijn zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebruikte bouwmaterialen, zoals beton, staal, gevelbekleding, bestrating en riolering. Onderdelen van de winkel zoals de staalconstructie, het dak en de gevel zijn bovendien volledig demontabel en daarmee in de toekomst eenvoudig herbruikbaar. Ook bij de afwerking van de winkel stond recycling centraal; verlichting, plafondbekleding, vloeren, maar ook brandslanghouders zijn al eerder gebruikt.

Anneke de Vries, senior vice-president Real Estate, Construction & Franchise van Albert Heijn: “Een circulaire winkel bouwen is een echte uitdaging. We zijn hier het wiel aan het uitvinden. Niet in een laboratorium, maar in de dagelijkse praktijk. Niemand heeft echter de absolute wijsheid in pacht. Daarom werken we in dit proefproject nauw samen met onze leveranciers, aannemers, adviseurs en met de gemeente Gouda.“

Duurzaam meubelsysteem

Ook voor de inrichting van de winkel zijn reeds bestaande materialen als stellingen, kassa’s, winkelmandjes en winkelwagens hergebruikt. Daarnaast heeft Albert Heijn een nieuw, duurzaam meubelsysteem ontwikkeld. Alle koelinstallaties, koelmeubelen en zelfscankassa’s zijn eveneens herbruikbaar. Daarnaast heeft de winkel in Gouda een aangepaste, innovatieve CO2-installatie die uiterst energiezuinig is en minder CO2 uitstoot. Deze zorgt voor een juiste temperatuur en energie voor de koel- en vriesmeubels. Verder liggen op het dak van de winkel zonnepanelen, is het ventilatiesysteem energiezuinig en bestaat alle verlichting uit energiezuinige LED-lampen.

Winnie Sorgdrager is voorzitter van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. De taskforce is begin 2018 opgericht voor het oplossen van belemmerende regelgeving rond afvalstoffen en het wegnemen van hindernissen op weg naar een circulaire economie. “Afval moet uiteindelijk grondstof zijn. Daarin past een project als deze circulaire winkel. Ik hoop dat dit het begin is van meer van deze winkels!”, aldus Sorgdrager.

Wethouder Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening en wonen) van de gemeente Gouda is blij met de komst van de duurzame winkel: “Westergouwe is een wijk waar duurzaam bouwen en wonen centraal staan. Deze Albert Heijn proefwinkel pas hier uitstekend bij en is een aanwinst voor alle bewoners. Van harte welkom!”

Verduurzaming winkels

Albert Heijn wil de impact van haar activiteiten op het milieu zo klein mogelijk houden. Daarom bouwt de supermarktketen steeds duurzamere supermarkten. Zo moeten in 2025 alle 950 winkels CO2-neutraal zijn. Alle nieuwe en vernieuwde winkels krijgen daarom een CO2-installatie met natuurlijke koudemiddelen. Deze zorgen voor een juiste temperatuur en energie voor de koel- en vriesmeubels. Sinds 2010 wordt in nieuwe winkels bovendien geen gasinstallatie meer aangebracht. Daarnaast worden ieder jaar circa 80 bestaande winkels verbouwd waarbij de gasinstallatie wordt verwijderd. Ten opzichte van 2008 is er inmiddels sprake van een totale CO2-reductie van 50% voor Albert Heijn.

Op de foto v.l.n.r: Anneke de Vries, senior vice-president Real Estate, Construction & Franchise van Albert Heijn, Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Taskforce Herijking Afvalstoffen en Wethouder Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening en wonen) van de gemeente Gouda. Als openingshandeling plaatsen zij een laatste tegeltje in het circulaire kunstwerk aan de winkelgevel.