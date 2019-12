Albert Heijn mikt op veganisten met Veganz assortiment en vegan schapkaartjes

Na een succesvolle pilot breidt Albert Heijn het assortiment aan vegan chocoladerepen, koekjes en candybars van het merk Veganz uit naar ruim 300 winkels. De uitbreiding van het vegan assortiment loopt gelijk op met de introductie van vegan schapkaartjes. ProVeg Nederland denkt dat de grootste retailer van Nederland hiermee mikt op de snel groeiende interesse in duurzame vegan producten om zo een voorsprong te nemen op andere supermarkten.

Vegan lekkerbek

“Veganz is een populair merk onder veganisten. We zagen bij onze achterban ook een enorm enthousiasme toen we onthulden dat Veganz naar de VeggieWorld-beurs in Utrecht komt. De producten van de Duitse fabrikant zijn van hoge kwaliteit, altijd vrij van dierlijke ingrediënten en vaak biologisch. Het Veganz assortiment bij Albert Heijn, met onder meer een candybar cookie dough style, een witte chocoladereep aardbeien crisp en hartvormige citroenkoekjes, zet vooral in op de lekkerbekken. “Health vegans zijn misschien niet zo gecharmeerd van deze productlijn, maar er is een grote groep bewuste hedonisten, zowel onder veganisten als de mainstream consumenten, die graag lekker maar toch duurzaam snoept,” aldus Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland.

Vegan schapkaartje en interesse in duurzaamheid

Naast uitbreiding van het vegan assortiment zet Albert Heijn tegelijkertijd in op het herkenbaar maken van haar vegan aanbod. Dat doet de supermarktketen door middel van grote opvallende donkergroene schapkaartjes bij vegan producten. De retailer neemt hiermee een voorsprong op de andere supermarkten.

Veerle Vrindts: “Uit de vegan schapkaartjes en uitbreiding van het assortiment blijkt dat Albert Heijn de trends goed in de gaten houdt en naar de consument luistert. Ze doen hiermee een slimme zet. Een Europese voedingsstudie onder 24.000 personen in 15 landen laat zien dat 91% van de veganisten het belang van duurzaamheid en milieubescherming erkent bij het kopen van voedselproducten. Maar belangrijker is misschien wel dat dit tevens bij 74% van de niet-veganisten zo is.”