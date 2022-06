Albert Heijn versnelt samen met zijn partners de verduurzaming van het transport naar winkels en klanten. Vanaf eind 2022 is zowel thuisbezorging van boodschappen, als de bevoorrading van de winkels in het centrum van Den Haag 100% elektrisch. Rotterdam, Utrecht en Amsterdam volgen. Voor klanten en omwonenden betekent dit: stiller en schoner vervoer in hun omgeving met hetzelfde gemak. Daarnaast wil Albert Heijn per 2024 volledig overstappen op biobrandstoffen voor al het transport.

Binnenstad Den Haag (centrumring) 100% elektrisch per eind 2022

Binnenstad Rotterdam (centrumring) 100% elektrisch in het eerste kwartaal 2023

Binnenstad Utrecht (centrum) 100% elektrisch in de tweede helft 2023

Binnenstad Amsterdam (centrumring) 100% elektrisch in de tweede helft 2023

Constantijn Ninck Blok, directeur Logistiek & Keten bij Albert Heijn: “De vraag naar transport groeit, mede door de populariteit van thuisbezorging. Tegelijkertijd willen we de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk verminderen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hierin snel grote stappen te zetten. Dat lukt alleen door goede samenwerking en het is dan ook fantastisch dat wij dit nu doen samen met onze vervoerspartners in de vier grote binnensteden. En we zijn nog niet klaar, onze ambitie gaat verder: steeds stiller, schoner en natuurlijk gericht op gemak dus met voldoende beschikbaarheid en altijd op tijd, voor onze klanten.”

Elektrische bevoorrading binnensteden

Albert Heijn en zijn vervoerspartners breiden de komende periode het aantal elektrische vrachtwagens en elektrische bezorgauto’s uit. Door een goede planning van ritten, laadmomenten en -locaties kan daarmee gezorgd worden dat in de centra van de vier grote binnensteden volledig elektrisch bevoorraad en bezorgd kan worden.

Albert Heijn richt zich hierbij vervroegd op de zogenoemde zero emissiezones die door Nederlandse steden vanaf 2025 worden ingevoerd om de luchtkwaliteit in die gebieden te verbeteren. Per 2030 mogen daar alleen nog volledig emissievrije bezorgauto’s en vrachtwagens rijden.

Zoveel mogelijk biobrandstof

Totdat volledig emissievrije bezorging en bevoorrading overal in Nederland mogelijk is, reduceert Albert Heijn CO2 door per 2024 volledig over te stappen naar biobrandstoffen en hernieuwbare diesel.

Om het huidige transport al zo schoon mogelijk te doen, zet Albert Heijn nu al zoveel mogelijk biobrandstoffen in. Sinds 2021 heeft Albert Heijn 240 vrachtwagens die rijden op de milieuvriendelijkere brandstof LNG. Het doel is dit uit te breiden tot 270 voor het einde van 2022.

Laadpalen

Ook voor klanten wil Albert Heijn duurzaam vervoer zo makkelijk mogelijk maken. Naast de mogelijkheid om te fietsen of lopen plaatst de supermarktketen daarom samen met Eneco eMobility nog dit jaar 240 laadpalen bij winkels.

CO2-reductie

Albert Heijn wil ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ Vanuit deze missie neemt het bedrijf steeds meer stappen om de wereld beter achter te laten. In de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra, thuisbezorging en kantoren – is de uitstoot flink gereduceerd. In de eigen winkels werd de CO2-uitstoot teruggedrongen met 92,3% ten opzichte van 2018. Dit was vooral te danken aan de overstap naar 100% Hollandse windenergie, begin 2021.

De resterende uitstoot in de eigen bedrijfsvoering wordt gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten. Daarmee is de eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal. Albert Heijn blijft werken aan verdere reductie, ook in de keten met alle (toe-)leveranciers.