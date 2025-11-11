Albert Heijn werkt samen met partners uit de Beter voor Natuur & Boer-keten aan duurzamer veevoer. Dankzij een nieuwe aanpak weet Albert Heijn nu beter waar soja met een lagere CO₂e-impact vandaan komt en welke boeren deze soja geteeld hebben. Het uitsluitend gebruiken van deze duurzamere soja in kippenvoer kan de klimaatimpact van Beter voor Natuur & Boer-kipproducten met 38% verlagen. De aanpak laat zien dat het mogelijk is om duurzamere soja te telen, mits de hele keten meebeweegt. Albert Heijn moedigt daarom andere bedrijven aan om zich aan te sluiten.

Soja is een eiwitrijke peulvrucht en het belangrijkste ingrediënt in veevoer; meer dan 95% van de soja in de keten van Albert Heijn wordt daarvoor gebruikt. Het grootste probleem met soja is een gebrek aan transparantie in de keten. Omdat de teelt gepaard kan gaan met risico’s voor natuur en lokale gemeenschappen, is het daarom cruciaal om de herkomst van soja volledig inzichtelijk te maken. Albert Heijn heeft recent in een pilot via ketenpartners soja aangekocht waarvan is vastgesteld dat er weinig tot geen ontbossing en landconversie heeft plaatsgevonden bij de teelt. Door deze soja vanaf de boer nauwgezet te volgen, wordt inzichtelijk waar klimaatwinst te behalen valt.

Inzicht in de keten als basis voor verduurzaming

Met deze aanpak weet Albert Heijn welke boeren de soja produceren, of en wanneer er ontbossing of landconversie heeft plaatsgevonden, en via welke route de soja in Nederland terechtkomt. “Waar we eerder alleen het land van herkomst wisten, weten we nu welke boeren soja met een lagere klimaatimpact leveren,” zegt Nienke Tjerkstra, verantwoordelijk voor duurzaamheid, kwaliteit en gezondheid bij Albert Heijn. “Dat is belangrijk, want transparantie in de keten vormt de basis voor echte verduurzaming. We nodigen alle partijen in de voedselketen uit om deze aanpak te volgen, want alleen door kennis te delen en samen te werken, komen we verder in de verduurzaming van ons voedselsysteem.”

“Nederland is een van de grootste soja-importeurs voor veevoer ter wereld en heeft dus een grote verantwoordelijkheid om te voorkomen dat natuur wordt aangetast bij de productie,” zegt Seline Meijer, adviseur Food & Agriculture bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). “Albert Heijn zet met deze aanpak een belangrijke stap om de keten van sojaboer tot supermarkt te bewegen richting minder impact op het milieu. We erkennen tegelijkertijd de complexiteit van systeemverandering en zien het belang dat ketenpartners en andere retailers zich bij dit soort initiatieven aansluiten. We moedigen de hele sector aan om zich bij deze beweging aan te sluiten.”

Echte impact maak je samen

Albert Heijn deelt de methode en inzichten uit de pilot, zodat ook andere partijen ermee aan de slag kunnen. De supermarkt wil zo bijdragen aan versnelling van de verduurzaming in het voedselsysteem, in plaats van enkel binnen de eigen keten. Voor deze nieuwe aanpak werkte Albert Heijn samen met Plukon Food Group, veevoerproducent De Heus en de sojaleveranciers ADM en Bunge, met steun van Blonk en het WWF-NL.

Een volgende stap is onderzoeken hoe de aanpak kan worden opgeschaald en uitgebreid naar andere ketens, zoals de ketens van eieren en varkensvlees. De inzichten helpen om gericht te werken aan het verder verlagen van de CO₂e-uitstoot in de hele voedselketen; een belangrijke stap richting de ambitie van Albert Heijn om de uitstoot in de keten te reduceren met 45% in 2030.

