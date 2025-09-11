De CO2-voetafdruk van superdurable architecturale poedercoatings van AkzoNobels Interpon-merk is tot 40% lager dankzij een voortdurende samenwerking in de waardeketen van AkzoNobel met Arkema en BASF. Dit betekent dat de superduurzame Interpon D-serie nu een nog grotere impact kan hebben op het verminderen van de ingebedde CO2 gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

Deze verbetering is mogelijk gemaakt door een combinatie van het gebruik van leverancierspecifieke product-CO2-voetafdrukgegevens (PCF) en de inkoop van bio-toegekende grondstoffen. Voorheen werden de berekeningen van de CO2-voetafdruk uitgevoerd op basis van generieke industriegemiddelden voor polyesterharsen. Door in plaats daarvan leverancierspecifieke PCF-gegevens te gebruiken, zijn deze berekeningen nu nauwkeuriger, omdat ze belangrijke variabelen beter weerspiegelen, zoals investeringen in procesefficiëntie en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit door de betrokken partners.

Verdere voordelen worden behaald door het gebruik van bio-geattribueerde grondstoffen van BASF3 met een PCF van nul. Arkema transformeert deze bio-geattribueerde grondstoffen om de CO2-voetafdruk van superdurable poedercoatingharsen met lage en normale temperatuuruitharding voor AkzoNobel te verkleinen.

De drie partners hebben een branchecasestudy gepubliceerd om meer inzicht te bieden in de overgang naar poedercoatings met een lagere CO2-voetafdruk, inclusief details over de gebruikte methodologie en berekeningen.

“Deze samenwerking is een grote stap voorwaarts voor de verf- en coatingsindustrie”, aldus Jeff Jirak, directeur van AkzoNobels Powder Coatings-bedrijf. “Onze klanten hebben oplossingen nodig die hun milieudoelstellingen en certificering voor duurzaam bouwen ondersteunen. Door in de gehele waardeketen samen te werken, zetten we zinvolle stappen in de vermindering van de CO2-voetafdruk en tonen we tegelijkertijd onze niet-aflatende toewijding aan duurzaamheid.”

Vasilios Galanos, Senior Vice-President Intermediates Europe bij BASF, voegt eraan toe: “Dit initiatief weerspiegelt onze toewijding om duurzamere oplossingen te bieden door middel van innovatie en samenwerking. Onze visie is om de voorkeurspartner te zijn voor duurzame tussenproducten voor onze klanten. Door neopentylglycol (NPG) te leveren in een biomassa-gebalanceerde versie, geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit (NPG ZeroPCF), ondersteunen we onze partners in de waardeketen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen en dragen we tegelijkertijd bij aan het realiseren van onze eigen visie.”

Richard Jenkins, Senior Vice-President Coating Solutions en lid van het Executive Committee bij Arkema, vervolgt: “Door hernieuwbare bio-attributie te benutten via massabalans en duurzame innovaties, maken we continue verbetering mogelijk in oplossingen voor uitharding bij lage temperaturen en hogere duurzaamheid. Er is nog meer mogelijk op het gebied van grootschalige decarbonisatie in de waardeketen. Samen ontwikkelen we de volgende generatie poedercoatingoplossingen met een lagere CO2-uitstoot voor de bouwsector.”

De kleurcollecties5 en Low-E architecturale poedercoatings die Interpon in Europa produceert – allemaal superduurzaam – maken nu gebruik van bio-geattribueerd materiaal met een lagere emissie. Dit betekent dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de gebouwde omgeving.

De drie partijen plannen meer samenwerking in de gehele waardeketen en verwelkomen een breder netwerk van partners om de transformatie van de verf- en coatingsindustrie naar een duurzamere toekomst te versnellen.

Foto: Interpon D2525 werd gebruikt voor de aluminium gevel van The Shard in Londen, die een BREEAM Excellent-beoordeling heeft – een wereldwijd erkende norm voor het beoordelen en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen en infrastructuur.