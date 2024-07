Vandaag heeft Air Products plannen onthuld voor de bouw van een netwerk van permanente, commerciële waterstoftankstations (HRS), strategisch gelegen langs belangrijke transportcorridors in de buurt van het trans-Europese transportnetwerk (TEN-T). Deze essentiële infrastructuur zal belangrijke locaties in heel Europa met elkaar verbinden en de ontwikkeling van een veilig en veerkrachtig waterstofecosysteem ondersteunen.

De commerciële stations van Air Products bieden een verbeterde brandstofvoorzieningstechnologie, meerdere opties om onder druk te tanken en, uiteindelijk, opslag van vloeibare waterstof op locatie, wat het mogelijk maakt om vloeibaar te tanken. Als onderdeel van een robuust Europees waterstofnetwerk zullen ze bijdragen aan de betrouwbaarheid en het gemak voor zwaar transport op waterstof.

Vloeibare waterstof op industriële schaal in Europa

De HRS’en van Air Products zullen worden voorzien van hernieuwbare waterstof uit het wereldwijde netwerk van de waterstofvoorzieningsketen, waardoor een betrouwbare energievoorziening voor zwaar transport ontstaat. Dit omvat een tweede waterstofliquefactiefabriek die het bedrijf in Rotterdam bouwt en die – eenmaal operationeel – de totale capaciteit van vloeibare waterstof in Europa zal verdubbelen.

Van plannen naar actie

Air Products boekt al vooruitgang. Een aantal huidige en geplande stations hebben al subsidie gekregen van de Europese Commissie via hun financieringsprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Deze omvatten:

HRS’en in Rotterdam, Nederland en Hürth Duitsland die momenteel in gebruik worden genomen.

Europa’s eerste HRS op commerciële schaal met vloeibare waterstof in de haven van Zeebrugge, België.

Naast CEF-financiering heeft het bedrijf ook financiering gekregen van het Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de bouw van twee openbare HRS’en met een hoge capaciteit in Meckenheim en Duisburg, Duitsland.

In samenwerking met Daimler Truck, een leider in zwaar transport en decarbonisatie, wordt het nieuwste mobiele tankstation van Air Products in Duisburg gebruikt in hun baanbrekende proefproject met waterstoftrucks. Als onderdeel van klantentests kunnen vijf Mercedes-Benz GenH2-trucks bij het station tanken, zodat het onder echte, zware omstandigheden kan functioneren. Dit zal vitale inzichten opleveren in de interface voor het tanken van vloeibare waterstof en helpen bij de verdere ontwikkeling van een waterstofecosysteem dat klaar is voor de toekomst.

In lijn met de toezegging van Air Products om zijn distributievloot om te bouwen naar voertuigen op waterstof, test het bedrijf als onderdeel van het project ook een van de GenH2-trucks. Het voertuig zal worden ingezet in de bestaande vloot van Air Products voor het vervoer van cilindergassen, zodat het bedrijf waardevolle ervaring kan opdoen op het gebied van industrieel gastransport.

De Mercedes-Benz GenH2 trucks zullen worden aangedreven met vloeibare waterstof, wat een actieradius van meer dan 1.000 kilometer mogelijk maakt. In deze aggregatietoestand heeft de energiedrager een aanzienlijk hogere energiedichtheid en daardoor kan er meer waterstof worden vervoerd, waardoor de actieradius aanzienlijk toeneemt en de prestaties van het voertuig vergelijkbaar zijn met die van een conventionele dieseltruck. Het transport kan aanzienlijk worden beperkt met vloeibare waterstof, en tanks met vloeibare waterstof bieden ook voordelen in termen van kosten en gewicht in vergelijking met gecomprimeerde gasvormige waterstof. Zo maakt het gebruik van vloeibare waterstof een hoger laadvermogen mogelijk. Dit maakt de Mercedes-Benz GenH2 Truck net zo geschikt voor flexibel en veeleisend langeafstandsvervoer over de weg als conventionele dieseltrucks.

Seifi Ghasemi, Voorzitter, President en Chief Executive Officer van Air Products: “Met duizenden vrachtwagens die elke dag industriële gassen aan onze klanten leveren, is logistiek een integraal onderdeel van ons bedrijf. Het testen van een Mercedes-Benz GenH2 Truck onder reële omstandigheden is een cruciale stap in ons werk om onze distributievloot om te bouwen naar voertuigen op waterstof. Op weg naar duurzaam transport zijn veilige en betrouwbare productie, transport en distributie van hernieuwbare waterstof in de hele waardeketen ook essentieel. Dit is de bewezen expertise van Air Products, en we zijn er trots op dat we cruciale tankinfrastructuur en vloeibare waterstof leveren als onderdeel van dit project.”

Martin Daum, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG: “Het is belangrijk op te merken dat CO2-neutrale voertuigen met hoge prestaties alleen niet voldoende zijn om duurzaam transport succesvol te maken. Dit vereist ook de bijbehorende infrastructuur, evenals kostenpariteit met conventionele voertuigen. Hoewel beleidsmakers en energiebedrijven hier al actief zijn, hebben we dringend nog meer momentum nodig, in heel Europa!”

De energietransitie wereldwijd versnellen

De aankondiging van een Europees netwerk van waterstoftankstations volgt op de onlangs gedeelde plannen van Air Products om een netwerk van permanente, commerciële, multimodale waterstoftankstations te bouwen dat zich uitstrekt van Noord-Californië tot Zuid-Californië in de VS en ook tussen Edmonton en Calgary, Alberta, Canada.

Als ’s werelds grootste leverancier van waterstof heeft Air Products praktijkervaring met meer dan 250 projecten voor waterstoftankstations in 20 landen, en de technologieën van het bedrijf worden gebruikt bij meer dan 1,5 miljoen tankbeurten per jaar.