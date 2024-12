Op 5 december 2024 is de Subsidie Waterstof in Mobiliteit (SWiM) toegekend door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan twee consortia gekoppeld aan de waterstoftankstations van Fountain Fuel. Meerdere landelijke samenwerkingsverbanden van waterstoftankstations en transport-logistieke ondernemers hebben subsidie ontvangen. De subsidie werd aangevraagd door 100 bedrijven, 12 tankstation exploitanten en c.a. 10-15 voertuigfabrikanten.

De subsidie voor de twee consortia, waar Fountain Fuel penvoerder voor is, bedraagt €8,2 Mln. In deze consortia zijn 30 transport-logistieke partners betrokken, waaronder Van Hooft Transport en MAN Truck & Bus. De directe CO2 besparing van de consortia door de inzet van waterstof in plaats van fossiele brandstoffen is c.a. 4000 ton per jaar.

Maarten Bos, algemeen directeur bij Van Hooft Transport: “Dit is een mooie stap in de verduurzaming van onze vloot. Met name voor ons exceptioneel transport en onze zware autolaadkranen is waterstof dé oplossing voor zero-emissie transport.”

Jacobjan Vermeiden, Manager Transport Solutions MAN: “Met deze subsidie kunnen wij als truckfabrikant versneld meer waterstoftrucks in de markt zetten en de truck verder doorontwikkelen.”

De interesse voor deze subsidie was in 2024 dermate groot, dat de aanvraag ruimschoots werd overtekend. Voor 2025 zal de beschikbare subsidie door IenW dan ook worden verhoogd naar €40 Mln., zo werd aangekondigd door IenW tijdens het Nationaal Waterstof Congres op 4 december jl.

Rijden op waterstof nu concreet alternatief voor BEV

De toekenning van de subsidie markeert het startsein van waterstof als concreet alternatief voor batterij-elektrisch rijden. Beer Kwantes, hoofd business development bij Fountain Fuel: “Bedrijven die inzetten op waterstof zien dit als noodzakelijke en onvermijdelijke aanvulling op batterij-elektrische oplossingen. Denk hierbij aan zwaar transport, langere afstanden, bestelbusjes voor bouwondernemingen en storingsdiensten en toepassingen waarbij constante inzet belangrijk is. We zijn blij dat het budget voor 2025 is verhoogd. We hebben namelijk al heel veel aanvragen in de wachtkamer staan voor de komende SWiM-ronde.”

Los van de praktische inzet willen bouwbedrijven en storingsdiensten medewerkers comfort bieden. Stephan Bredewold, directeur bij Fountain Fuel: “Bestelbussen die op waterstof rijden hebben een meer range en slechts 5 minuten tanktijd. Dat voorkomt ‘laad-stress’ en irritatie. Menig werkgever ziet dit ondertussen als secundaire arbeidsvoorwaarde en gebruikt dit in het kader van arbeidsmarktcommunicatie.”

Oplossing voor toenemende netcongestie

In de eerste fase van de verduurzaming van mobiliteit is zwaar ingezet op batterij-elektrisch vervoer en e-laden. Netcongestie zorgt voor vertraging in de uitrol van het e-laad netwerk, waardoor de transitie naar zero-emissie mobiliteit in het gedrang komt. Mobiliteit op waterstof is daarmee inmiddels een onvermijdelijk alternatief geworden.

Fountain Fuel biedt beide oplossingen voor mobiliteit (waterstof tanken en e-laden). Bredewold: “Waterstof is keihard nodig om het elektriciteitsnet niet nog zwaarder te belasten. Met eén

waterstoftankstation van 350.000 KG/jaar kan er circa 11.760.000 kWh aan netbelasting worden vermeden: dat is gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 5.000 Nederlandse huishoudens. Je ziet dat er daarom in hoog tempo, versneld naar oplossingen op waterstof gekeken wordt.”

Mobiliteit als accelerator en katalysator van de waterstofeconomie

Voor Fountain Fuel betekent de toekenning van SWiM de versnelde ontwikkeling van tankstations 4 tot en met 8. De bouw van de XL-waterstoftankstations Nijmegen en Rotterdam is inmiddels gestart. Vanaf 2025 kan men landelijk terecht bij circa 25 tankstations. Fabrikanten komen met serieproductie van voertuigen, waarmee waterstof in mobiliteit een haalbaar, betaalbaar en schaalbaar alternatief wordt.

De groei van waterstof in mobiliteit verlaagd de drempel voor producenten van waterstof om versneld te investeren, hetgeen ten goede komt van ook grootschalige inzet van waterstof voor bijvoorbeeld industrie of luchtvaart.