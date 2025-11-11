Tennet heeft een doorbraak bereikt in het aanpakken van netcongestie in Zeeland door het afsluiten van flexibele contracten met Air Liquide. Deze overeenkomst zorgt voor meer ruimte op het volle elektriciteitsnet van TenneT en Stedin, wat goed nieuws is voor bedrijven en organisaties die wachten op nieuwe of zwaardere aansluitingen in Zeeuws-Vlaanderen. De overeenkomst met Air Liquide, een grote industriële partner, is het resultaat van intensieve gesprekken tussen TenneT, Stedin, Air Liquide, regionale partners en Provincie Zeeland.

Air Liquide heeft zijn huidige vaste contract, dat 24/7 toegang tot netcapaciteit bood, omgezet in verschillende flexibele contractvormen. Hiervoor krijgt Air Liquide korting op het transporttarief. Tennet en Stedin kunnen de hierdoor vrijgekomen capaciteit tijdens piekuren inzetten voor andere partijen op de wachtlijst. Deze overeenkomst is daarmee een belangrijke stap in het verminderen van netcongestie in Zeeland en sluit aan bij het nationale streven naar innovatieve contractmodellen die efficiënter gebruik maken van het bestaande net.

Wachtlijst inkorten

Robert Kuik, directeur Netwerkplanning bij TenneT: ‘Ik ben ontzettend blij en trots op deze ontwikkeling. Na de overeenkomst met Lion Storage eerder dit jaar kunnen we nu opnieuw extra transportcapaciteit in Zeeland vrijmaken en de wachtlijst in Zeeuws-Vlaanderen aanzienlijk inkorten. Dit is heel goed nieuws voor bedrijven in de regio en laat zien dat samenwerking en flexibiliteit echt het verschil kunnen maken.’

Martin Martens, regionaal directeur Zeeland bij netbeheerder Stedin: ‘Het contracteren van flexibele capaciteit helpt echt. Zeker nu netwerkuitbreidingen jaren in beslag nemen, is dit de beste manier om wachtlijsten op korte termijn te verkorten. We blijven daarom zoeken naar nieuwe mogelijkheden om samen met onze klanten slim gebruik te maken van het netwerk en zo capaciteit vrij te maken.’

Een van de bedrijven die profiteert van de capaciteit die door deze flexibiliteitsovereenkomst beschikbaar komt, is Yara, een van de grootste industriële werkgevers van Zeeland. Dankzij de extra capaciteit kan Yara zijn plannen voor elektrificatie en duurzaamheid voortzetten en zo bijdragen aan de energietransitie en industriële veerkracht van de regio. ‘Dankzij deze oplossing hoeft Yara zich geen zorgen te maken dat fabrieken die afhankelijk zijn van elektriciteit, zoals de nieuwe CCS-fabriek voor CO₂-opslag, hun productie moeten verminderen of zelfs sluiten. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze duurzaamheidsprojecten, maar ook voor het milieu’, zegt Gijsbrecht Gunter, directeur Public Affairs, Strategy and Business Development bij Yara Sluiskil.

Foto: Zeeuws-Vlaanderen vanaf Zuid-Beveland gezien (foto Tennet)