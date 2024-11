Ahold Delhaize maakt bekend dat het een Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) heeft getekend met het Spaanse bedrijf voor hernieuwbare energie BRUC ter ondersteuning van de financiering en bouw van een cluster van vijf zonne-energiecentrales in Sevilla, Spanje. Dit komt overeen met ongeveer 30% van het totale elektriciteitsverbruik van Ahold Delhaize in haar Europese activiteiten. Het project is een belangrijke stap binnen het Renewable Energy Program van Ahold Delhaize en draagt ​​bij aan onze bredere strategie voor 2040 om netto-nul koolstofemissies te bereiken in onze eigen activiteiten (scope 1 en 2).

De bouw zal naar verwachting voor het einde van het jaar beginnen, met energieopwekking in 2026. Dit project zal 515 GWh per jaar aan nieuwe zonne-energiecapaciteit toevoegen aan het net, wat gelijkstaat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 132.000 huishoudens. Ahold Delhaize zal ongeveer 90% van de geïnstalleerde capaciteit van het cluster contracteren en zal Garanties van Oorsprong (certificaten voor hernieuwbare energie) ontvangen voor een periode van vijftien jaar.

Frank Sluis, CFO Ahold Delhaize Europa & Indonesië, zegt: “We zijn erg blij met de ondertekening van deze VPPA en de ontwikkeling van de zonnecentrales in Sevilla, Spanje. Het markeert een belangrijke stap in ons Renewable Energy Program, gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, het genereren van onze eigen hernieuwbare energie en het betrekken van groene energie. Het onderstreept onze ambitie om onze scope 1 en 2 netto-nul-verbintenis voor 2040 te behalen. Al onze geweldige lokale merken in Europa zijn op een duidelijk pad om onze klimaatagenda te realiseren.”

Paulette van Ommen, Director Health & Sustainability Ahold Delhaize Europa & Indonesië, voegde toe: “Met deze verbintenis voegen we nieuwe hernieuwbare elektriciteit toe aan het Europese net. Dit zonneproject is een schitterend voorbeeld van hoe we ons Growing Together-doel en onze strategie tot leven brengen en laat zien hoe we onze schaalgrootte kunnen benutten om een ​​impactvol initiatief te lanceren voor alle Europese merken.”

Luis Venero, CEO van BRUC, zegt: “We zijn verheugd om de ondertekening van deze VPPA met Ahold Delhaize aan te kondigen. Deze overeenkomst, samen met andere (V)PPA’s die dit jaar zijn ondertekend en die gepland staan ​​voor de komende jaren, ondersteunt ons portfolio van meer dan 9 GW. We zijn er trots op om samen te werken met Ahold Delhaize en gezamenlijk onze toewijding aan duurzame energiegroei te tonen.”

Minder gebruiken, zelf maken, groen kopen

Toen we begonnen met onze netto-nulreis, was elektriciteit onze grootste bron van emissies (scope 1 en 2). Tot op heden heeft ons Renewable Energy Program de emissies van elektrische energie in onze Europese activiteiten met tweederde verminderd. Het project in Sevilla zal onze scope 1 en 2 netto-nulagenda verder ondersteunen, waarin we van plan zijn om de elektriciteitsuitstoot tegen 2035 tot nul te reduceren.

Binnen ons Renewable Energy Program kijken we eerst naar het verminderen van energieverbruik door energie-efficiëntiemaatregelen te implementeren in al onze lokale merken. Dit omvat warmtepompen, nieuwe koelsystemen, ledverlichting, warmteterugwinning en verbeterde isolatie. Verder streven we ernaar om zoveel mogelijk groene energie zelf op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren op daken van winkels, distributiecentra en kantoren. Tot slot streven we ernaar om de rest van ons elektriciteitsverbruik duurzaam te verkrijgen via PPA’s.

In december 2023 kondigde het Nederlandse merk Albert Heijn van Ahold Delhaize een Direct PPA aan met Eneco voor de bouw van windpark Ecowende in de Noordzee. Deze eerste Virtual PPA is een belangrijke volgende stap om Ahold Delhaize te helpen scope 1 en 2 emissiereductie- en hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen.