Ahold Delhaize heeft opnieuw een Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) in Europa afgesloten, een volgende stap in de richting van haar ambitie om de uitstoot van elektriciteitsverbruik tegen 2035 tot nul te reduceren.

De nieuwe VPPA heeft betrekking op een nieuw te bouwen windpark op land in de regio Galaţi, in het oosten van Roemenië, en is eigendom van HELLENiQ Renewables, een volledige dochteronderneming van HELLENiQ ENERGY Holdings (“HELLENiQ ENERGY”). Het project is ontwikkeld en zal worden gebouwd door OX2 en zal naar verwachting in 2027 operationeel zijn.

Langlopende overeenkomst voor hernieuwbare energie in Roemenië

Het windpark zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 309 GWh elektriciteit opwekken, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 89.000 Roemeense huishoudens. Ahold Delhaize zal ongeveer 50% van de productie van het windpark contracteren en ontvangt Garanties van Oorsprong (certificaten voor hernieuwbare energie) voor een periode van twaalf jaar.

De VPPA zal jaarlijks ongeveer 158.000 megawattuur aan hernieuwbare energie leveren, wat neerkomt op ongeveer 10% van het geschatte elektriciteitsverbruik van Ahold Delhaize voor haar Europese activiteiten in 2030, inclusief de geplande groei.

Vanwege de huidige structuur van de Roemeense markt voor Garanties van Oorsprong, die momenteel niet is geïntegreerd in het Europese AIB-systeem (Association of Issuing Bodies), was lokale inkoop een noodzakelijke en belangrijke overweging. Deze VPPA stelt Ahold Delhaize in staat de groei van de Roemeense hernieuwbare elektriciteitsvoorziening te ondersteunen en tegelijkertijd haar bredere klimaatambities te verwezenlijken.

Verantwoorde energieoplossingen

“We zijn verheugd de ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit in Roemenië te ondersteunen via deze langetermijnovereenkomst”, aldus Frank Sluis, CFO van Ahold Delhaize Europa & Indonesië. “Het brengt ons ook een stap dichter bij onze doelstellingen voor netto-nul CO2-uitstoot in Europa en we zijn dankbaar dat we samenwerken met partners die onze ambities voor verantwoorde energieoplossingen delen.”

Vasillis Tsaitas, CFO van HELLENiQ ENERGY, voegde hieraan toe: “Deze samenwerking onderstreept onze toewijding aan duurzaamheid en verantwoorde energiepraktijken en markeert een nieuwe stap in de strategische uitbreiding van HELLENiQ ENERGY naar de Roemeense sector voor hernieuwbare energie. We zijn verheugd samen te werken met een vooraanstaande internationale retailer zoals Ahold Delhaize en hun inspanningen te ondersteunen bij het bevorderen van initiatieven voor duurzame energie.”

Voortbouwend op eerdere vooruitgang

Dit is de derde overeenkomst voor stroomafname van Ahold Delhaize, na een rechtstreekse overeenkomst voor stroomafname in Nederland in 2023 en een VPPA in Spanje in 2024. Deze overeenkomsten maken deel uit van de bredere inspanningen van het bedrijf om tegen 2040 netto nul CO2-uitstoot te bereiken in haar eigen activiteiten (scope 1 en 2) en haar energiebestendigheid te versterken. Door middel van strategische partnerschappen en langetermijninvesteringen blijft Ahold Delhaize bijdragen aan de ontwikkeling van infrastructuur voor hernieuwbare energie in heel Europa.