Afvalverwerkingsbedrijf AEB Amsterdam heeft haar MVO-kompas gepubliceerd: een overzicht van onze plannen en de activiteiten die AEB onderneemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kompas biedt inzicht in hoe AEB werkt aan duurzaamheid binnen drie pijlers: milieu, mensen en goed bestuur.

“Wij zetten onder andere in op betere afvalscheiding, het terugdringen van CO₂-uitstoot, veilige werkomstandigheden en transparante communicatie. Veel van deze initiatieven zijn al onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan plannen voor CO₂-afvang, het hergebruik van grondstoffen en het bieden van kansen aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.”

Het MVO-kompas is opgesteld in overleg met verschillende partijen en sluit aan bij de strategie ‘Maximale waarde uit afval’. AEB gaat jaarlijks rapporteren over de voortgang van onze duurzaamheidsinitiatieven.