Vanaf heden prijkt #ADOgroen, de maatschappelijke beweging van ADO Den Haag, met trots op de meest prominente plek van het nieuwe thuistenue dat morgen wordt gelanceerd. Geen commercieel merk, maar een boodschap die staat voor het maken van impact in de stad, gesteund door verschillende toonaangevende partners. Deze bewuste keuze is gemaakt op basis van vertrouwen in de maatschappelijke activiteiten die de club de afgelopen jaren heeft opgebouwd en aantoonbaar van betekenis zijn. Tegelijkertijd sluit deze stap naadloos aan op onze clubidentiteit, waarin “Eén club; club op één” niet alleen een belofte is, maar een richtinggevend principe.

Om deze maatschappelijke impact structureel te vergroten, zet ADO Den Haag in op een shirtpropositie die de maatschappelijke kracht van club maximaal benut. Met deze zichtbaarheid, invloed en verbindende rol in de stad is ADO Den Haag in staat om, samen met toonaangevende bedrijven uit de regio, maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Omdat we geloven in de kracht van impact, ziet ADO Den Haag in deze maatschappelijke propositie een toekomst die verder reikt dan commerciële zichtbaarheid.

Den Haag is de thuisbasis van grote bedrijven, coöperaties en publieke instellingen. Met de maatschappelijke koers van ADO Den Haag en het nieuwe shirt als verbindend symbool ontstaat juist nu de bereidheid om samen te investeren. Enkele toonaangevende partners hebben zich al aan dit initiatief verbonden en worden de komende periode één voor één gepresenteerd. Zij versterken niet alleen de boodschap, maar geven er samen met de club actief invulling aan. Tegelijkertijd blijft ADO Den Haag openstaan voor nieuwe partners die zich willen aansluiten en samen de stad in beweging willen brengen.

Natascha van Grinsven-Admiraal, algemeen directeur ADO Den Haag: “De afgelopen periode hebben we intensief nagedacht over welke propositie het beste bij onze club past. Na gesprekken met diverse partijen werd steeds duidelijker dat dit de juiste stap is. Het is niet de makkelijkste weg, maar samen met onze betrokken partners geloven we sterk in dit initiatief. ADO Den Haag is al jaren één van de meest maatschappelijk betrokken clubs van het land. Omkijken naar elkaar zit in het Haagse-DNA. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de regio en doen dat graag samen met partners die dezelfde maatschappelijke betrokkenheid voelen. Ook op het gebied van duurzaamheid loopt de club voorop en juist daarin ziet ADO Den Haag een duidelijke voortrekkersrol voor zichzelf weggelegd. Samen brengen we Den Haag in beweging!”

Ook Sportwethouder Hilbert Bredemeijer juicht deze beweging toe: “ADO Den Haag is meer dan alleen voetbal. Het is een club die midden in de Haagse samenleving staat en een positieve impact wil maken op de stad. Ik ben blij dat de club met #ADOgroen Hagenaars in beweging wil brengen. Zo maken we Den Haag samen sportiever én gezonder.”

Over #ADOgroen



#ADOgroen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een herkenbare kracht in de stad. Geen losstaand initiatief, maar een structureel onderdeel van de club. De maatschappelijke tak van ADO Den Haag draagt zelf de verantwoordelijkheid over haar financiële middelen, partnerships, subsidies, fondsen en donaties. Afhankelijk van het beschikbare budget wordt ieder seizoen een maatschappelijk programma ontwikkeld, gericht op gezondheid, beleving en duurzaamheid. Samen met de betrokken partners heeft #ADOgroen al duizenden Hagenezen in beweging gebracht.

In het afgelopen seizoen bereikte #ADOgroen alleen al:

825 activiteiten

488 deelnemers

28000 unieke contactmomenten

Uit onafhankelijke impactmetingen blijkt dat deze aanpak werkt: met onze maatschappelijke inzet realiseren we een jaarlijkse waarde van €7.5 miljoen voor de stad. Voor elke euro die wordt geïnvesteerd, komt er gemiddeld €6,80 terug aan maatschappelijke waarde.

Wat #ADOgroen uniek maakt, is de verbindende kracht van voetbal: rolmodellen op het veld, fans op de tribunes en een groot bereik binnen en buiten het stadion. Die kracht benut ADO Den Haag om maatschappelijke thema’s zichtbaar te maken en mensen daadwerkelijk in beweging te brengen.

Den Haag is een stad vol potentie, maar kent ook serieuze uitdagingen op het gebied van gezondheid, kansenongelijkheid en verbondenheid. Als club in het hart van de stad voelen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan structurele oplossingen. Voor #ADOgroen betekent ‘beweging’ meer dan sport: het staat voor meedoen, perspectief bieden en trots zijn op je stad. Een gezonder en veerkrachtiger Den Haag levert niet alleen meer levensgeluk op, maar ook maatschappelijke en economische waard: sterkere wijken, lagere zorgkosten en hogere arbeidsparticipatie.

#ADOgroen gelooft dat de sport ook een rol moet spelen in de energietransitie. Daarom richten we ons op het verduurzamen van sportcomplexen, het stimuleren van duurzame mobiliteit en het vergroten van milieubewustzijn. Als club zetten we het stadion, onze zichtbaarheid én ons netwerk in als platform voor die verandering. Ook dat is Den Haag in beweging brengen.