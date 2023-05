E-bikes zijn niet meer uit het straatbeeld weg te slaan. In Nederland zijn er al 3,4 miljoen e-bikes, en dat aantal groeit nog steeds hard, met naar schatting een verkoop van 1,87 miljoen e-bikes per jaar in 2030. ActionAid lanceert daarom de FAIRBIKE. De eerste e-bike geproduceerd met 100% eerlijke grondstoffen uit o.a. Zuid-Afrika, waardoor het fair is voor het klimaat én voor vrouwenrechten. Morgen, 12 mei, opent Zita Pels (wethouder Duurzaamheid voor de gemeente Amsterdam) feestelijk de FAIRBIKE Store.

E-bikes spelen een belangrijke rol bij onze transitie weg van brandstof-slokkende voertuigen. Voor veel Nederlanders vervangen ze niet de fiets, maar de auto. Een mooie stap naar een eerlijkere wereld. Maar hoe duurzaam zijn ze eigenlijk?

Om e-bikes en andere elektronische voertuigen te maken, zijn grondstoffen nodig. Die grondstoffen zijn niet zomaar lokaal te vinden. Vooral de batterijen verbruiken een aantal zeldzame grondstoffen, waaronder mangaan. Veel van deze mangaan wordt in Zuid-Afrika gemijnd, in de Noordkaap. De mijnen daar zorgen voor veel overlast en milieuvervuiling. De gemeenschappen rond deze mijnen krijgen dikwijls te maken met geweld. “En we weten dondersgoed wie daarbij het hardst geraakt worden: vrouwen.”

Publiek is ook welkom op World Fair Trade Day, 13 mei, om tussen 10:00 en 17:00 uur om een kijkje te komen nemen.