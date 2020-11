Acomo neemt Tradin over, een wereldwijde koploper in biologische ingrediënten

Amsterdam Commodities N.V. (Euronext: Acomo), de in Amsterdam beursgenoteerde handelsonderneming in voedingsingrediënten, maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met SunOpta Inc. over de overname van SunOpta’s internationale divisie biologische ingrediënten, bestaande uit The Organic Corporation B.V. en Tradin Organics USA LLC (hierna tezamen aangeduid als ‘Tradin’) tegen een waarde van € 330 miljoen (gewaardeerd debt- en cash-free). Tradin is een koploper in de snelgroeiende wereldwijde markt van biologische ingrediënten en haar gediversifieerde portfolio van activiteiten en afnemers is zeer complementair aan Acomo.

De overname van Tradin zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet en winst van Acomo. Tradin is actief in meer dan 100 landen wereldwijd en biedt een zeer gediversifieerde portefeuille van biologische producten aan (waaronder gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en hoogwaardige sappen), ondersteund door een unieke inkoop-, verwerkings- en distributiecapaciteit. Met een omzet die voor circa 55 procent in NoordAmerika en voor circa 40 procent in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) wordt gegenereerd, vergroot Tradin de schaal en diversificatie van Acomo’s belangrijkste geografische gebieden en eindmarkten. Tradin verwacht in 2020 een omzet te genereren van meer dan € 450 miljoen.

Allard Goldschmeding, Group Managing Director van Acomo: ‘Door de interessante overname van Tradin zal Acomo een zeer concurrerende overname realiseren waardoor Acomo een wereldwijde koploper wordt in zowel biologische als conventionele niet-genoteerde voedingsgrondstoffen. De onderneming is een toonaangevende partner voor de biologische voedselindustrie, die profiteert van het groeiende bewustzijn ten aanzien van duurzame en gezonde voeding. Tradin heeft een aantrekkelijk financieel profiel, dat de afgelopen jaren sterke groei laat zien, en zal blijven opereren onder leiding van een zeer ervaren managementteam. Deze overname sluit perfect aan op onze onderneming, is volledig in lijn met onze strategie en onderstreept onze toewijding aan de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO/CSR) en van milieu, maatschappij en corporate governance of Environmental, Social and Governance (ESG).’

Joe Ennen, CEO van SunOpta Inc.: ‘De afgelopen 12 jaar is Tradin van groot belang geweest voor het opbouwen van een wereldwijde toeleveringsketen voor biologische ingrediënten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Acomo de onderneming goed zal leiden en waardevolle inzichten in de sector zal verschaffen, die bijdragen aan de verdere groei van de onderneming van biologische ingrediënten.’

Gerard Versteegh, CEO van Tradin: ‘We zijn erg blij dat we deze overeenkomst hebben bereikt met een bedrijf dat een rijke geschiedenis, een sterke reputatie en een duidelijke strategische visie heeft, naast een krachtig productportfolio en wereldwijde aanwezigheid. Met Acomo delen we een handels-DNA en een langetermijnbetrokkenheid in de hele toeleveringsketen, van teler tot klant, dat ook kenmerkend is voor Tradin. Acomo en Tradin zullen ongetwijfeld gezamenlijk profiteren van hun respectievelijke ervaring en marktposities in conventionele en biologische voedingsingrediënten om de behoeften van onze industriële en retailklanten verder te overbruggen.’