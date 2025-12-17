De terugleverkosten die energieleveranciers in rekening brengen bij huishoudens met zonnepanelen zijn niet onredelijk in vergelijking met de kosten die leveranciers maken. Ook zullen de terugleverkosten – bij gelijkblijvende marktomstandigheden – niet verder stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM ziet wel dat leveranciers terugleverkosten op allerlei verschillende manieren doorberekenen aan hun klanten. Hierdoor is het voor klanten vaak niet duidelijk waar ze voor betalen en is het moeilijk contracten met elkaar te vergelijken. Daarom pleit de ACM er voor dat energieleveranciers terugleverkosten per hoeveelheid teruggelevede stroom in rekening brengen.

Terugleverkosten niet onredelijk

Sinds 2023 brengen steeds meer energieleveranciers kosten in rekening voor de stroom die huishoudens met zonnepanelen terugleveren. De ACM heeft al 2 keer eerder onderzoek gedaan naar terugleverkosten. Uit deze onderzoeken bleek dat leveranciers daadwerkelijk kosten maken voor teruggeleverde zonnestroom en dat terugleverkosten niet onredelijk waren. Omdat de ACM zag dat de terugleverkosten bleven stijgen heeft de ACM vorig jaar besloten hier opnieuw onderzoek naar te doen. Voor dit vervolgonderzoek heeft de ACM informatie opgevraagd bij 16 energieleveranciers. Ook heeft de ACM bij 5 leveranciers (Essent, Eneco, Greenchoice, Frank Energie en Zonneplan) bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Hierbij heeft de ACM de aangeleverde informatie gecontroleerd en extra onderzoek gedaan naar manieren waarop leveranciers terugleverkosten berekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten die verschillende leveranciers maken voor teruggeleverde stroom niet erg van elkaar verschillen. Energieleveranciers kunnen goed onderbouwen welke kosten zij maken. Ook de manier waarop zij deze kosten doorberekenen aan hun klanten is goed uitlegbaar. Klanten met zonnepanelen draaien dus niet op voor andere kosten, zoals de onbalanskosten van zonneparken of kosten vanwege het overvolle stroomnet. Uit het onderzoek blijkt verder dat leveranciers een steeds groter deel van de kosten voor zonnestroom alleen in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. Hierdoor zijn de terugleverkosten voor huishoudens met zonnepanelen de afgelopen tijd gestegen. Inmiddels worden de kosten alleen nog door klanten met zonnepanelen betaald, en is de hoogte van de kosten op een stabiel niveau. De ACM verwacht dat deze kosten – bij gelijkblijvende marktomstandigheden – dus ook niet verder zullen stijgen.

Consument heeft iets te kiezen

Het doorberekenen van terugleverkosten en het einde van de salderingsregeling in 2027 zorgen er voor dat de financiële opbrengst van zonnepanelen lager wordt. Om zoveel mogelijk baat te hebben van zonnepanelen is het raadzaam om de stroom van zonnepanelen zoveel mogelijk te gebruiken op het moment dat dit wordt opgewekt. Dynamische energiecontracten worden ook steeds interessanter voor huishoudens met zonnepanelen. Deze leveranciers maken minder kosten voor huishoudens met zonnepanelen, daarom hoeven klanten van dynamische leveranciers niet of nauwelijks terugleverkosten te betalen. Dynamische contracten zijn alleen interessant voor mensen die het risico van sterk wisselende tarieven kunnen dragen.

Uit dit onderzoek en uit de maandelijkse Monitor Consumentenmarkt Energie blijkt dat er voor huishoudens met zonnepanelen echt wat te kiezen is. Leveranciers brengen de kosten voor zonnestroom op allerlei verschillende manieren in rekening. Het is voor leveranciers niet verboden om kosten op verschillende manieren in rekening te brengen, maar het is voor klanten vaak wel ingewikkeld. Ook is het hierdoor moeilijk om verschillende soorten contracten met elkaar te vergelijken. De ACM pleit er daarom voor dat leveranciers de terugleverkosten op een eenduidige manier in rekening brengen. In het modelcontract per 1 januari 2026 – het standaardcontract dat alle energieleveranciers verplicht aan moeten bieden – schrijft de ACM voor dat energieleveranciers terugleverkosten altijd per kilowattuur teruggeleverde stroom moeten berekenen. De ACM vindt dit ook voor andere contracten de juiste methode.

