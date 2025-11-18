De Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) is positief over een samenwerking tussen bedrijven in de metaalsector. De samenwerking heeft als doel om de metaalsector verder te verduurzamen. De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld en ziet geen bezwaren.

Wat houdt de samenwerking in?

Bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties in de metaalsector hebben een overeenkomst gesloten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De deelnemers willen negatieve effecten op mens, dier en milieu in de hele keten tegengaan, ook buiten Nederland. De metaalbedrijven spreken af onderzoek te doen naar risico’s voor mens, dier en milieu in de eigen productie- en toeleveringsketen. Zij rapporteren publiekelijk hierover en maken een plan om de gevonden risico’s aan te pakken.

De metaalbedrijven zullen daarnaast trainingen volgen en ervaringen uitwisselen over thema’s als vakbondsvrijheid en de toepassing van nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving zoals de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De bedrijven spreken ook af dat zij meetbare voortgang realiseren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die voortgang zal worden getoetst op basis van criteria uit internationale richtlijnen en Europese duurzaamheidswetgeving. De gewenste voortgang is onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Informele beoordeling ACM

De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. De deelnemers spreken af om de eigen toeleveringsketen te verduurzamen. Dat doet ieder bedrijf voor zichzelf en voor haar eigen toeleveringsketen. Dat zorgt ervoor dat de afspraken tussen bedrijven niet verder gaan dan nodig om het duurzaamheidsdoel te behalen. Ook staat het deelnemers verder vrij om verdere verduurzamingsstappen te nemen als zij dat willen. Bedrijven wisselen geen concurrentiegevoelige informatie uit, zoals gegevens over klanten. De ACM verwacht bovendien geen nadelig effect op (verkoop)prijzen of kwaliteit.