De maritieme sector mag afspraken maken om het delen en hergebruiken van data tussen bedrijven en andere organisaties te verbeteren. Deze samenwerking moet de ontwikkeling, bouw en het gebruik van schepen met minder milieubelasting versnellen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelt dat dit initiatief van Stichting Nederland Maritiem Land (NML), onderdeel van het Maritiem Masterplan, past binnen de concurrentieregels. Het plan richt zich op de ontwikkeling van schepen met onder andere een aandrijflijn op waterstof, methanol of LNG met CO2-afvang. Betere samenwerking zorgt voor kennisdeling, leidt tot innovatie en draagt zo bij aan klimaatdoelen en een weerbare economie.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Voor grote maatschappelijke opgaven is samenwerking soms noodzakelijk. De ACM biedt veel ruimte aan initiatieven die bijdragen aan verduurzaming en een weerbare samenleving. Als bedrijven hierover vragen hebben, kunnen zij laagdrempelig contact opnemen met ons. Wij denken graag mee.”

Betere samenwerking

Partijen in de maritieme sector, zoals scheepsbouwers, toeleveranciers en rederijen, werken op digitaal gebied vaak verschillend. Ook ontbreekt een veilige en betrouwbare manier om digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Daardoor verloopt samenwerking op digitaal gebied niet altijd optimaal.

Om de samenwerking te verbeteren wil NML sectorbrede afspraken maken voor het veilig en efficiënt delen en hergebruiken van data, van ontwerp en bouw tot gebruik en onderhoud van schepen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van dezelfde duiding van lengtematen van schepen en dataformats die door verschillende scheepsbouwers gebruikt kunnen worden in de eigen IT-systemen. De precieze afspraken worden in de ontwikkelfase verder uitgewerkt.

Informele beoordeling: ACM ziet geen bezwaren

De ACM heeft het initiatief tot samenwerking beoordeeld aan de hand van haar Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. De ACM ziet dat het initiatief bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie en het behalen van klimaatdoelen.

De ACM ziet mogelijkheden om de samenwerking zo vorm te geven dat de concurrentie niet wordt beperkt. De betrokken partijen maken geen afspraken die concurrentie beperken, bijvoorbeeld afspraken over prijs of kwaliteit. De afspraken gaan niet verder dan nodig. Daarbij vindt de ACM in dit geval de volgende aspecten van belang:

deelname staat open voor alle relevante organisaties

deelname is vrijwillig

(mogelijke) deelnemers worden niet technisch uitgesloten van toegang tot de data

er zijn maatregelen genomen om uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie te voorkomen

het proces en de resultaten zijn transparant

de afspraken zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis in de sector.

De ACM verwacht daarom niet dat het initiatief leidt tot prijsverhogingen, kwaliteitsvermindering, innovatiebelemmeringen of uitsluiting van partijen. Doordat de samenwerking een probleem oplost dat de markt niet zelfstandig oppakt, kan het initiatief juist bijdragen aan innovatie, kwaliteitsverbetering en efficiëntere processen.

Weerbaarheid versterken

Het Maritiem Masterplan draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de scheepvaart. Het initiatief kan ook bijdragen aan verschillende weerbaarheidsdoelen. Door het stimuleren van de ontwikkeling van schepen op alternatieve energiebronnen neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. Ook draagt veilige gegevensuitwisseling bij aan de bescherming van nationale en Europese veiligheidsbelangen. Daarnaast kan het initiatief eraan bijdragen om relevante kennis en productiecapaciteit in Nederland en Europa te behouden.

Voor de ACM zijn duurzaamheid en weerbaarheid belangrijke thema’s. Internationale conflicten, klimaatverandering en afhankelijkheden van bedrijven buiten Europa maken het belang van een weerbare samenleving groter. Binnen de concurrentieregels is er veel ruimte voor samenwerkingen die bijdragen aan verduurzaming én aan weerbaarheid, zolang die samenwerking niet onnodig ten koste gaat van de concurrentie.