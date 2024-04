De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft geen bezwaar tegen de lancering van een nieuwe sectorbrede duurzaamheidsstandaard van de vereniging voor e-commerce sector Thuiswinkel.org (Thuiswinkel). Het initiatief van Thuiswinkel biedt webwinkels de kans om te verduurzamen op een voor de consument herkenbare wijze, zonder nadelige gevolgen voor de concurrentie. Dit initiatief laat zien dat de concurrentieregels geen belemmering hoeven te zijn om duurzaamheidsafspraken te maken.

Nieuwe duurzaamheidsstandaard voor e-commerce

Thuiswinkel is een branche-organisatie voor de e-commerce sector. Thuiswinkel roept een duurzaamheidsstandaard in het leven. Dit is de eerste sectorbrede non-profit standaard voor ondernemers die hun impact op het milieu willen verminderen binnen zes thema’s: strategie, productaanbod, verpakken, bezorgen, retourneren en circulariteit. Thuiswinkel is van plan om in de toekomst ook sociale impact mee te nemen in de standaard.

Informele beoordeling ACM

De ACM vindt het belangrijk dat de leden van Thuiswinkel vrijwillig kunnen kiezen of ze mee willen doen aan de duurzaamheidsstandaard. Een onafhankelijke instelling bepaalt of een webwinkel aan de eisen voldoet en gecertificeerd wordt. Verder kunnen de webwinkels die meedoen binnen de randvoorwaarden van de certificeringseisen zélf hun visie, doelstellingen en duurzaamheidskeuzes maken. Het staat deelnemers vrij om verdere verduurzamingsstappen te nemen als zij dat willen. De standaard biedt bovendien ruimte voor nieuwe duurzame innovaties, denk bijvoorbeeld aan nieuwe verpakkingsmogelijkheden. Ook waarborgt Thuiswinkel dat geen commercieel gevoelige informatie wordt uitgewisseld. Daarmee is dit initiatief een voorbeeld van hoe kan worden samengewerkt om duurzame doelen te halen binnen de concurrentieregels.

Tot slot is onderdeel van de certificeringseisen dat deelnemers in lijn met de Leidraad Duurzaamheidsclaims communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen. Dit draagt eraan bij dat consumenten duidelijke, volledige en concrete informatie over duurzaamheidsvoordelen van producten en diensten krijgen.

ACM en duurzaamheid

Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. Het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt hieraan bij. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan. Zo geeft de ACM antwoord op de vraag wanneer concurrenten mogen samenwerken om duurzame doelen te bereiken.