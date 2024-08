Nederlandse banken mogen samenwerken om hun duurzaamheidsrapportages op te stellen en beter vergelijkbaar te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld investeerders duurzamere keuzes maken. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nadat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) had gevraagd of de samenwerking volgens de concurrentieregels mag. De ACM ziet geen nadelige gevolgen van de samenwerking, zoals prijsverhogingen of kwaliteitsverlagingen. Met het initiatief van de NVB werken banken samen aan een dataproject, om uitleg te geven over een deel van de duurzaamheidseisen (ESG-eisen) waarover banken moeten rapporteren. Ze kijken daarbij bijvoorbeeld naar welke gegevens nodig zijn en welke rekenmethodes geschikt en betrouwbaar zijn om te gebruiken. De samenwerking is nu een pilot, gericht op de transportsector, de agrarische sector en de vastgoedsector.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Bedrijven mogen samenwerken om duurzame doelen te halen. De Mededingingswet biedt die ruimte ook. Als bedrijven hierover vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. Bedrijven die willen weten of zij mogen samenwerken kunnen ook onze samenwerkcheck doen.”

Gezamenlijke uitleg ESG-eisen

Banken moeten steeds meer verslag uitbrengen over duurzaamheid, zoals klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf boekjaar 2024 verplicht zijn te rapporteren over hun impact op milieu, sociaal en bestuurlijk vlak. Bijvoorbeeld over CO2-uitstoot, waterverbruik, het welzijn van werknemers, maar ook over getroffen gemeenschappen, dierenwelzijn en anti-corruptie. Niet van alle vereisten is even duidelijk hoe bedrijven die precies moeten uitwerken in hun duurzaamheidsrapportages. Ook is niet altijd duidelijk welke rekenmethodes en databronnen zij kunnen gebruiken. Op dit moment probeert iedere bank zelf ‘het wiel uit te vinden’. Daardoor bestaat het risico dat rapportages van banken straks onvergelijkbaar zijn, klanten worden overvraagd en de sector onvoldoende voortgang boekt op duurzaamheid.

De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. De samenwerking is op basis van vrijwilligheid en iedere bank die wil meedoen kan aansluiten. De banken wisselen geen concurrentiegevoelige informatie uit, zoals gegevens over klanten. Zij baseren de gezamenlijke uitleg van ESG-eisen op objectieve bronnen die zij vermelden in het dataschema. Hierdoor is sprake van een transparant proces. Verder stelt elke bank zelf de eigen rapportage op en beslist zelf over welke ESG-criteria zij (niet) rapporteert. De banken zijn daarbij vrij om van de gezamenlijke uitleg in het dataschema af te wijken.