University of Groningen Business School (UGBS) heeft de achtste editie gepubliceerd in de Essayreeks ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. In de eerste edities – die door een breed publiek zijn gedownload – kwamen respectievelijk de wetgever, de jury, de pioniers, de praktijk, de NGO, de IT-experts en het Burgerlijk Wetboek ‘aan het woord’. Nu, in de achtste editie, staan ‘De Reizigers’ centraal: de ondernemers die ondanks de veranderende regels tóch vrijwillig rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Voor hen is duurzame waardecreatie een logisch onderdeel van de business case van de onderneming. Wat kunnen we van hen leren?

Geschreven door het vaste team experts en docenten in de UGBS duurzaamheidsopleidingen: Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar, Arjan Bouwmeester en Klaas Zwaagman.

