Het Tilburgse IT-bedrijf Aces Direct is tijdens het Canalys Forum EMEA 2025 in Barcelona uitgeroepen tot Sustainability Partner of the Year. De Canalys Partner Awards worden jaarlijks toegekend aan organisaties die uitblinken in prestaties, innovatie en leiderschap binnen de IT-sector. Aces Direct werd onderscheiden vanwege haar integrale aanpak van circulaire IT en haar inzet voor maatschappelijke impact via de stichting Digidromen.

Internationale erkenning voor leiderschap in circulaire IT

Het Canalys Forum EMEA, georganiseerd door Canalys (onderdeel van Omdia), is het grootste internationale evenement voor IT-partners, distributeurs en leveranciers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De toekenning van de Sustainability Partner of the Year Award onderstreept de leidende rol van Aces Direct in het bevorderen van duurzaamheid binnen het IT-resellerkanaal in EMEA.

Aces Direct richt zich op het verduurzamen van de volledige levenscyclus van IT-apparatuur, van aanschaf en gebruik tot veilige dataverwijdering, hergebruik en gecertificeerde recycling. Daarmee sluit het bedrijf aan bij de groeiende behoefte aan verantwoorde, toekomstbestendige IT-oplossingen.

Stichting Digidromen

Naast haar duurzame bedrijfsvoering maakt Aces Direct ook maatschappelijk impact als partner van stichting Digidromen. De stichting doneert refurbished IT-apparatuur aan kinderen die anders geen toegang zouden hebben tot digitale middelen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

“We zijn enorm trots op deze erkenning van Canalys,” zegt Sven van Boxtel, Managing Director van Aces Direct. “Elke dag doen we ons best om onze klanten te helpen verantwoorde keuzes te maken. Deze award bevestigt dat onze focus op een circulaire IT-economie en maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen waarde toevoegt voor onze klanten, maar ook een positieve impact heeft op de wereld om ons heen.”