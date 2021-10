Accu-aanhanger maakt elektrische hijskranen Saan zelfvoorzienend

Koninklijke Saan investeert flink in de elektrificatie van haar voertuigenpark. Vandaag werd alweer de 12e mobiele hijskraan die elektrisch kan draaien aan de vloot van het kraanverhuurbedrijf een nieuwe Liebherr MK73-3.1 torenkraan. Daarmee is Saan koploper in de Nederlandse markt voor kraanverhuur. Om deze kranen elektrisch te kunnen laten opereren liep het kraanverhuurbedrijf wel tegen een uitdaging aan: niet overal kun je gebruikmaken van bouwstroom. Maar daar is nu een mooie oplossing voor. Vandaag werd Saan namelijk eigenaar van een accu-aanhanger. Met deze aanhanger vol energie is Saan volledig zelfvoorzienend, op welke locatie dan ook.

Batterijduur van 2 dagen

De accu-aanhanger is ontwikkeld door EcarACCU. Liebherr en Koninklijke Saan waren betrokken bij de totstandkoming van de uiteindelijke versie. De accu-aanhanger is voorzien van verschillende input- en outputaansluitingen. Zo kan er zowel bij het gebruik als bij het laden gebruikgemaakt worden van aansluitingen met verschillend vermogen. Op een display lees je gemakkelijk af wat de status van de accu is. Op aanwijzingen van Liebherr en Saan is de aanhanger voorzien van een imperiaal. Daardoor kan er zo’n 1.000 kilo aan hijsmaterieel bovenop vervoerd worden, zoals een kubel of een pallethaak. De accu kan snel opgeladen worden: met een krachtstroomaansluiting laad je hem in 1,5 uur tijd volledig op. En vervolgens levert hij zonder bijladen voldoende energie om bijvoorbeeld de MK73 twee dagen lang volledig elektrisch te laten opereren.

Hergebruikte accu’s

EcarACCU is opgericht door autobedrijf Ursem Barten, dat iets wilde doen met de afval-accu’s die door hen uit personenwagens werden gedemonteerd. Men slaagde erin om gebruikte batterijen te refurbishen en opnieuw toe te passen voor energieopslag. De accu-aanhanger is een van die toepassingen en is dus op meerdere manieren duurzaam. Bij de productie wordt afval uit batterijen niet vernietigd, maar hergebruikt. En de inzet ervan bespaart flink in uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO 2 . Daarmee past deze aanhanger perfect in de duurzaamheidsdoelstellingen van Saan en in het kader van hun certificering voor de CO 2 -Prestatieladder.

Bouwstroom niet nodig

De aanhanger zal vanaf vandaag regelmatig te zien zijn in combinatie met de nieuwe nieuwe Liebherr MK73-3.1 torenkraan. Want vooral op krappe locaties in binnenstedelijk gebied is deze kraan op z’n best. En met deze accu-aanhanger vol energie, draait hij ook stil en schoon als er geen bouwstroom-aansluiting in de buurt is.