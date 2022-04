Accenture kondigt het voornemen aan om Greenfish over te nemen. Greenfish is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheidsconsultancydienst en. De financiële voorwaarden van de transactie worden niet bekendgemaakt. Greenfish, opgericht in 2010 en gevestigd in Brussel, biedt duurzaamheidsadvies en ingenieursoplossingen om duurzame bedrijfstransformatie te versnellen, van strategie tot en met implementatie. De 270 hoogopgeleide professionals van het bedrijf, dat kantoren heeft in België, Frankrijk en Nederland, zullen toetreden tot Accenture Sustainability Services.

Olivier Girard, Market Unit Lead voor Accenture Frankrijk en Benelux: “Organisaties streven steeds meer naar duurzame bedrijfsmodellen en betere prestaties op het gebied van Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governmental (bestuur) (ESG). Deze verschuiving levert financiële en concurrerende waarde op voor bedrijven en tegelijkertijd worden duurzaamheid en ESG prioriteiten op alle niveaus van een organisatie. De overname van Greenfish versterkt onze diepgaande ervaring in het helpen van Europese klanten in hun ESG-prestaties en het verankeren van duurzaamheid in hun activiteiten verder.”

Accenture Sustainability Services levert onderscheidende diensten en oplossingen voor bedrijven om net-zero en circulair te worden. Daarbij maken zij gebruik van digitale investeringen om intelligente organisaties te creëren, die duurzaam zijn in hun kern. Samen met haar ecosysteempartners en ventures in disruptieve technologieën stuurt Accenture schaalbare transformaties aan met tools, technologie en methodologieën die duurzaamheidsdata, besluitvorming en prestaties integreren. Zo worden bedrijfswaarde en duurzame impact effectief gemeten voor alle stakeholders.

Met de overname van Greenfish breidt Accenture haar vaardigheden en capaciteiten op het gebied van duurzaamheid uit en kan het bedrijf haar diensten sneller opschalen om aan de groeiende behoeften van klanten te voldoen. Europese bedrijven versnellen hun duurzaamheidstransformatie, in het bijzonder na COP26, waarbij de evoluerende druk op energie en de supply chain deze trend alleen maar versterkt.

Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead, lid van het Global Management Committee en Chief Responsibility Officer bij Accenture, voegt toe: “De Accenture Sustainability Value-belofte is om duurzaamheid te integreren in alles wat we doen en bij iedereen met wie we werken. Zo creëren we bedrijfswaarde en duurzame impact via technologie en menselijke vindingrijkheid. De toevoeging van 270 hoogopgeleide professionals op het gebied van koolstofarme energietransitie, de circulaire economie en ESG-metingen zal ons sterke leiderschap in heel Europa en in de cruciale markten van Frankrijk, België en Nederland snel verder versterken.”

Yann Louise, medeoprichter van Greenfish: “We zijn verheugd met deze kans om ons aan te sluiten bij een toonaangevende organisatie om duurzame verandering te blijven stimuleren als topprioriteit. Het combineren van onze respectievelijke expertises zal ons in staat stellen om een grotere groep klanten te bereiken en een geheel nieuw niveau van strategisch advies en diensten aan te bieden. Zo versnellen we de duurzaamheidstransformatie van onze klanten en kunnen we onze impact op de maatschappij vergroten.”

De overname vereist voorafgaand overleg met de betrokken ondernemingsraden en zal onderworpen zijn aan de gebruikelijke voorwaarden alvorens hij kan afgerond worden.

Foto: Greenfish