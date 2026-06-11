Met de overname van Svensk Avfallsrådgivning AB zet Seenons officieel voet aan de grond in Zweden. Svensk Avfallsrådgivning is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in afvalbeheer en ondersteunt organisaties in heel Zweden met afvaladvies en data-analyse. In combinatie met het Europese netwerk en de digitale dienstverlening van Seenons ontstaan nieuwe mogelijkheden om bedrijven te helpen helpen meer grip te krijgen op hun afvalstromen, kosten te verlagen en hun circulaire doelstellingen sneller te realiseren.

Na succesvolle uitbreidingen naar België, Denemarken en Zwitserland vormt Zweden de volgende strategische stap in de ambitie van Seenons om Europa’s toonaangevende onafhankelijke afvalplatform te bouwen. De overname onderstreept bovendien de versnelde Europese groeistrategie van Seenons na de investering van Fortino Capital in 2025, die gericht was op zowel autonome groei als strategische acquisities binnen Europa.

Uitbreiding naar een van Europa’s meest duurzame markten

Zweden staat internationaal bekend om zijn ambitieuze duurzaamheidsagenda en vooruitstrevende milieubeleid. Tegelijkertijd worden organisaties steeds vaker geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving rondom afval, toenemende rapportageverplichtingen en de behoefte aan meer transparantie in afvalstromen en leveranciersketens. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn zowel lokale expertise als digitale oplossingen essentieel.

“Zweden heeft een sterke duurzaamheidscultuur en een volwassen afvalmarkt, wat het een logische volgende stap maakt in onze Europese uitbreiding,” zegt Joost Kamermans, medeoprichter en CEO van Seenons. “Met Svensk Avfallsrådgivning verwelkomen we een zeer gerespecteerd team met diepgaande marktkennis, sterke klantrelaties en een gedeelde overtuiging dat transparantie essentieel is voor een meer circulaire afvalindustrie.”

Een familiebedrijf gebouwd op transparantie

Svensk Avfallsrådgivning werd in 2008 opgericht door Peter Johansson met een duidelijke missie: meer transparantie brengen in de Zweedse afvalmarkt. Inmiddels adviseert het bedrijf organisaties door heel Zweden in sectoren zoals retail, vastgoed en de supermarktbranche. Met onafhankelijk advies, data-analyses, rapportages en ondersteuning bij aanbestedingen helpt het klanten hun afvalbeheer te verbeteren.

“Wij hebben altijd geloofd dat klanten recht hebben op transparantie en onafhankelijk advies,” zegt Peter Johansson. “Door onze krachten te bundelen met Seenons kunnen we die missie voortzetten, terwijl we tegelijkertijd toegang krijgen tot technologie, middelen en een internationaal netwerk dat nog meer waarde creëert voor onze klanten.”

Lokale expertise gecombineerd met Europese schaal

Svensk Avfallsrådgivning heeft een sterke reputatie opgebouwd dankzij zijn onafhankelijke aanpak, diepgaande marktkennis en datagedreven adviesdiensten. Door onderdeel te worden van het Seenons netwerk profiteren klanten niet alleen van lokale expertise, maar ook van toegang tot een breder Europees ecosysteem van technologie, kennis en afvalpartners.

De overname versterkt de positie van Seenons in Scandinavië en creëert nieuwe kansen voor organisaties die actief zijn in meerdere landen. Door lokale uitvoering te combineren met internationale coördinatie kunnen bedrijven hun afvalbeheer consistenter organiseren, meer inzicht krijgen in hun afvalstromen op verschillende locaties en sneller vooruitgang boeken richting hun circulariteitsdoelstellingen.

“Met de steun van Fortino Capital versnellen we onze ambitie om Europa’s leidende platform voor circulair afvalbeheer te bouwen,” aldus Joost Kamermans. “De toevoeging van Svensk Avfallsrådgivning versterkt onze positie in de Nordics en brengt waardevolle expertise, klantrelaties en marktkennis naar het Seenons netwerk.”

Foto: Van links naar rechts: Peter Johansson, Joost Kamermans, Stijn Smetsers