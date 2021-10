ABP Fossielvrij winnaars van de 2021 editie van de Trouw Duurzame 100

Na vijf jaar met spandoeken en petities ageren tegen fossiele beleggingen van ABP, wil het collectief nu proberen de pensioenreus, die voor 3 miljoen Nederlanders de oudedagsvoorziening regelt, via de rechter tot duurzaam investeren te dwingen. “ABP Fossielvrij is een onvermoeibare burgerbeweging met een sterk strategisch doel”, stelt Laurie van der Burg, jurylid van de Duurzame 100 en financieel klimaatexpert. Zij merkt op dat de burgers dit doel terecht nastreven, omdat ze invloed eisen op het maandelijks ingelegde pensioengeld dat van hún salaris afkomstig is.

Samen tegen een financiële gigant

De topposities van de Duurzame 100 zijn donderdag onthuld op een feestelijke avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. “Wat u doet is het juiste”, zei Eurocommissaris Frans Timmermans in een videoboodschap tegen de winnaars. Hij loofde de Duurzame 100, een ranglijst die ‘door de jaren heen een begrip is geworden in ons land’.

Dit jaar presenteert Trouw voor de dertiende keer de Duurzame 100. Sinds 2019 bestaat de lijst uit burgerinitiatieven. Opvallend in de top 10 van dit jaar is het grote aantal burgercollectieven dat grond opkoopt of beheert, voor natuuraanleg of kringlooplandbouw.

De jury waardeert aan winnaar ABP Fossielvrij dat de burgers niet bevreesd zijn om samen op te staan tegen ABP, een fonds dat met 500 miljard aan uitstaande beleggingen geldt als financiële gigant.

