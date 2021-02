ABN AMRO en Renewaball binden strijd aan met grote vervuiler tennissport

Als hoofdsponsor van het ABN AMRO World Tennis Tournament (WTT) zet ABN AMRO óók dit jaar opnieuw een grote stap in de richting van verduurzaming van de tennissport. Zo worden in Nederland elk jaar bijna 5,5 miljoen tennisballen gebruikt. Hiervan belandt 97 procent in de prullenbak, in de verbrandingsoven of via een omweg in de natuur. Doordat tennisballen na gebruik geen tweede leven krijgen, is de milieu-impact enorm groot. Zo blijkt uit een levenscyclusanalyse (LCA) van Ecochain – dat in opdracht van ABN AMRO en Renewaball is verricht – dat één tennisbal al goed is voor een CO 2 -uitstoot van 0,58 kg. Dit betekent dat alle jaarlijks gebruikte tennisballen in Nederland gelijkstaan aan 18.833 mensen die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Dat kan en moet anders en daarom steunt ABN AMRO ’s werelds eerste circulaire tennisbal: de ‘Renewaball’.

Tennis is de op twee na grootste sport van Nederland: ruim één miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan. Deze sport is het afgelopen jaar, ondanks corona, zelfs gegroeid. Weinig tennisliefhebbers realiseren zich echter dat de sport ook schadelijk is voor het milieu. Met het gebruik van reguliere tennisballen is de tennissport jaarlijks namelijk goed voor een uitstoot van ruim 3,2 miljoen kg CO 2 , wat gelijk staat aan 18.833 mensen die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Om ervoor te zorgen dat gebruikte tennisballen niet in de prullenbak of natuur eindigen, faciliteert ABN AMRO de inzameling van zoveel mogelijk gebruikte tennisballen. Deze ballen vormen de grondstoffen voor ’s werelds eerste circulaire tennisbal, de ‘Renewaball’. Hiermee kunnen de negatieve milieueffecten van de tennissport namelijk aanzienlijk worden verkleind.

‘Renewaball’ reduceert CO 2 -uitstoot en vermindert plastic soep

Om het verschil tussen de CO 2 -voetafdruk van een reguliere en circulaire tennisbal in kaart te brengen heeft Ecochain een LCA uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de CO 2 -uitstoot tijdens de levensduur van één ‘Renewaball’ een stuk lager is dan die van een gewone tennisbal. Dit betekent dat met de ‘Renewaball’ in Nederland jaarlijks maar liefst 970.200 kg CO 2 kan worden bespaard. Dit staat gelijk aan 5.707 mensen die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Doordat de circulaire tennisbal in Europa wordt geproduceerd, is de CO 2 -uitstoot tijdens het productietransport bovendien 3,6 keer lager dan bij een reguliere tennisbal. “Met ’s werelds eerste volledig recyclebare tennisbal besparen we niet alleen fors op de CO 2 -uitstoot, maar leveren we ook een grote bijdrage aan het verkleinen van de plastic soep”, zegt Hélène Hoogeboom, Managing Director en medeoprichter van Renewaball. “Doordat het vilt van de ‘Renewaball’ uit wol bestaat in plaats van uit nylon, voorkomen we namelijk ook dat er bij elke slag microplastics vrijkomen. We zijn erg blij dat ABN AMRO ons initiatief steunt en met ons onderzoekt hoe we met de ‘Renewaball’ een nieuwe standaard kunnen zetten in de tennissport.”

Het belang van inzameling

Uit de LCA blijkt ook dat een goed functionerend inzamelsysteem cruciaal is om de CO 2 -footprint van een tennisbal substantieel te verkleinen. “We zijn blij dat we dit initiatief kunnen ondersteunen met honderd inzamellocaties, zodat van de ingezamelde tennisballen weer nieuwe, circulaire tennisballen kunnen worden gemaakt. Als we er samen de schouders onder zetten, kunnen we zo een belangrijke stap vooruitzetten in de richting van de verduurzaming van de tennisport”, zegt Ernst Boekhorst, Hoofd Brand, Sponsoring & Foundation van ABN AMRO. “De lancering van de ‘Renewaball’ sluit aan op de focus op circulariteit als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van ABN AMRO. We willen de samenleving verbeteren en verduurzamen en dit doen we in de vorm van allerlei duurzame en maatschappelijke projecten. Deze samenwerking met Renewaball is hiervan een mooi voorbeeld.”

Sponsorship van verschillende sporten

ABN AMRO is al 48 jaar hoofdsponsor van het ABN AMRO World Tennis Tournament en oprichter en 13 jaar eigenaar van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Dit hoofdsponsorschap maakt onderdeel uit van een veelomvattende sponsorstrategie van ABN AMRO. Zo onderzoekt de bank met sportclubs die zij sponsort welke mogelijkheden er zijn om deze clubs te verduurzamen. Ook heeft ABN AMRO een sterke focus op het bevorderen van diversiteit en inclusie in de sport.

Over Renewaball