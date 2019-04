ABN AMRO en DGTL bieden festivalbezoekers inzicht in eigen CO2-uitstoot

DGTL en ABN AMRO lanceren een online tool waarmee artiesten, leveranciers en binnen- en buitenlandse bezoekers in de aanloop van muziekfestival DGTL Amsterdam 2019 hun CO2-voetafdruk kunnen berekenen. Nadat zij hun vertreklocatie en transportmiddel in deze webtool hebben geregistreerd, rekent de tool precies uit welke CO2-uitstoot hier tegenover staat. De webtool registreert niet alleen de CO2-emissie van individuele gebruikers, maar óók de real time uitstoot van alle deelnemers aan het festival bij elkaar. Met de introductie van deze CO2-calculator willen ABN AMRO en DGTL bezoekers bewustmaken van hun CO2-uitstoot en de mogelijkheid bieden dit te compenseren.

De lancering van de CO2-calculator is een resultaat van het partnership dat ABN AMRO en DGTL zijn aangegaan om de overgang naar een circulaire economie in een stroomversnelling te brengen. “DGTL Amsterdam heeft de ambitie om in 2020 het eerste volledig circulaire festival ter wereld te zijn. Dat past goed bij de missie van ABN AMRO om organisaties die de stap naar een circulair businessmodel willen maken, te ondersteunen. Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, is het cruciaal dat consumenten en bedrijven in beweging komen en experimenteren met nieuwe circulaire modellen”, zegt Niina Pussinen, Manager Business Innovation and Collaborations Circular Economy van ABN AMRO. “Festivals als DGTL Amsterdam zijn een soort minidorp, waar veel ruimte is om te experimenteren met nieuwe duurzame oplossingen. Vanuit die gedachte fungeert DGTL Amsterdam als inspiratie voor de circulaire en leefbare stad van de toekomst. Daarnaast hebben we binnen ABN AMRO inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 onze werknemers uitstoten. De ervaringen die we gaan opdoen met de webtool gaan we daarom gebruiken om de beste oplossing te vinden om deze uitstoot te reduceren en te compenseren.”

Elk jaar verwelkomt DGTL Amsterdam bezoekers uit meer dan vijftig landen, artiesten uit alle delen van de wereld en leveranciers uit verschillende regio’s. “DGTL heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor haar duurzame ambities. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een Grondstofplan, een ‘Circular Foodcourt’ en een inzamelpunt voor PET flesjes, zodat afval verandert in een stroom van waardevolle grondstoffen. De CO2- uitstoot van DGTL wordt echter voor veruit het grootste deel veroorzaakt door het reizen en transport van onze bezoekers. Als we onze duurzame ambities willen waarmaken, moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de totale milieu-impact die we veroorzaken: zowel voor en tijdens als na het festival”, zegt Jasper Goossen, oprichter van DGTL. “Met de CO2-calculator die we samen met ABN AMRO hebben ontwikkeld, zijn we het eerste festival ter wereld dat op deze manier bewustzijn creëert voor de CO2-uitstoot van haar bezoekers. Hiermee bieden we bezoekers niet alleen inzicht in hun gezamenlijke CO2-uitstoot, maar geven we hen óók mogelijkheden dit te compenseren. Tijdens DGTL Amsterdam ligt de focus altijd op voorkomen en verminderen, we proberen dan ook elk jaar manieren te vinden om uitstoot te voorkomen, maar waar dat niet lukt, is het beste wat we op dit moment kunnen doen compenseren.”

Nadat festivalgangers hun CO2-uitstoot hebben berekend, krijgen ze daarom de mogelijkheid dit te compenseren door een circulair project te ondersteunen. Hierbij kunnen ze kiezen tussen COzero en TreesForAll.

COzero COzero is een initiatief waarmee CO2-emissierechten van de Emissions Trading System van de Europese Unie worden opgekocht. Door de CO2-emissierechten uit de markt te halen, zorgen kopers er samen voor dat er daling in CO2-uitstoot in de industrie gerealiseerd kan worden.

Trees for All 1-2-Tree is een project van Trees for All, welke ontbossing van de aarde probeert tegen te gaan. Hieraan geeft zij invulling door bomen en bossen te planten. Bezoekers van DGTL kunnen deelnemen aan het 1-2-Tree- programma en een donatie van minimaal twee bomen doen. Trees for All plant één boom in Nederland en één boom in een buitenlands bosproject, daar waar de bomen meer CO2 opnemen. Als bewijs van de donatie ontvangt elke donateur een certificaat waarop het aantal bomen staat dat is gedoneerd.

DGTL is een wereldwijd muziekfestival met edities in Amsterdam, Santiago (Chili), São Paulo (Brazilië), Barcelona & Madrid (Spanje), Tel Aviv (Israël) en tijdens het Amsterdam Dance Event. Naast de focus op muziek brengt de organisatie een mix van unieke kunstinstallaties en revolutionaire duurzaamheidsprojecten. Met hun Sustainability programma, heeft de organisatie al meer dan eens bewezen dat zij op de voorgrond staan van een nieuwe beweging in de industrie en dat zij goed op weg zijn om in 2020 het eerste circulaire festival ter wereld te worden.