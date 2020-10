Abbot Kinney’s neemt afstand van de ‘hurt’ in ‘yoghurt’ na brief Nederlandse Zuivel Organisatie

Abbot Kinney’s, sinds twee jaar onderdeel van natuurvoedingsbedrijf Wessanen, maakt plantaardige alternatieven voor zuivel op basis van biologische kokosmelk, haver en amandelen. Een brief die zij eind augustus ontvingen van de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie (NZO en BCZ) rondom het vermeend onrechtmatig gebruik van het woord ‘yoghurt’ op hun website en sociale media accounts, zorgde ervoor dat zij het woord nog eens onder de loep hebben genomen. Het woord ‘yoghurt’ blijkt eigenlijk geen goede match te zijn en daarvoor bedanken zij de zuivellobby in een openbare brief. Abbot Kinney’s noemt plantaardige alternatieven voor yoghurt voortaan ‘yog’, zonder de ‘hurt’, omdat hun producten vrij zijn van dierenleed en een stuk minder pijnlijk voor de planeet en je gezondheid.

Er zijn parallellen met ‘schnitzelgate’ uit 2017 toen de NVWA een brief stuurde naar de Vegetarische Slager over ‘misleidende’ productnamen als ‘visvrije tonyn’ en ‘kipstuckjes’. Binnenkort lanceren de snelgroeiende pioniers nog meer nieuwe zuivelalternatieven die duurzaam, diervriendelijk en lekker zijn. Hun producten zijn opgenomen in het vaste assortiment van o.a. Albert Heijn, EkoPlaza, Marqt en Jumbo en de betere natuurwinkels.

Plantaardig en duurzamer alternatief

De conclusie van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is helder: het huidige voedselsysteem is niet duurzaam. De productie én consumptie van vlees en dierlijke zuivel is één van de meest vervuilende en belastende ter wereld. Ondanks inspanningen van de zuivelindustrie om te verduurzamen en dierenwelzijn te verbeteren, vormt plantaardig eten ook een belangrijke sleutel in een toekomstbestendige voedseltransitie. Gijs van Maasakkers, co-founder van Abbot Kinney’s: “Eind augustus ontvingen we een brief van de Nederlandse en Belgische brancheorganisaties voor de zuivelindustrie (NZO en BCZ) waarin werd gemeld dat wij op onze website en Instagram posts ten onrechte “plantaardige yoghurt” gebruiken voor de omschrijving van onze producten. Iets mag wettelijk alleen ‘yoghurt’ heten als het is gemaakt op basis van melk uit de melkklieren van een dier. Al onze producten zijn volledig plantaardig. Wij maken vergelijkingen met zuivel omdat mensen dan houvast hebben als het gaat om het product, het gebruiksmoment, de structuur en smaak. Bovendien denken wij dat voor consumenten heel duidelijk is dat onze producten niet worden gemaakt van zuivel, omdat wij altijd vermelden dat het om een plantaardig alternatief gaat. Desalniettemin willen we de zuivelindustrie hartelijk bedanken voor hun brief, want toen we het woord ‘yoghurt’ gingen ontleden, besloten we om afstand te nemen van de ‘hurt’, wat in het Engels ‘pijn’ betekent. Voortaan houden we het op ‘yog’ zodat consumenten weten dat ze kiezen voor een plantaardig en diervriendelijk alternatief.”

Bewuste en verantwoorde lifestyle groeit

De laatste jaren wordt de consument zich steeds bewuster van de impact van hun eetpatroon op dierenwelzijn en de natuur en dit is niet zonder gevolgen; er is een aantoonbare verschuiving gaande in het schap. “Een uitbreiding van ons aanbod in plantaardige voeding is een belangrijk onderdeel van de strategie van Wessanen. Abbot Kinney’s ging in Nederland van 88 verkooppunten in 2019 naar 846 verkooppunten in 2020, dat is bijna een vertienvoudiging,” aldus Han van Nieuwland, General Manager Wessanen Benelux. Abbot Kinney’s – opgericht in 2014 – gebruikt uitsluitend de beste en pure kwaliteit biologische kokos, amandelen, haver en echt fruit voor haar plantaardige producten zonder enige onnatuurlijke toevoegingen of aroma’s. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf wil met hun missie ‘flipping the standard’ van plantaardige zuivelalternatieven de nieuwe norm maken. De ambitie is om het grootste plantaardige yog- en ijs A-merk van Europa te worden. Van Nieuwland: “Als je kijkt naar het marktaandeel – 11% van de totale vraag naar zuivel is momenteel plantaardig -, is er nog veel ruimte om te groeien en meer consumenten te laten zien hoe lekker en voedzaam het kan zijn om vaker plantaardig te eten.”