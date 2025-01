ABB neemt Sensorfact BV over, een snelgroeiend energiebeheerbedrijf met hoofdkantoor in Utrecht. De overname breidt ABB’s aanbod op het gebied van digitaal energiebeheer verder uit en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond. Financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Sensorfact, opgericht in 2017, biedt een schaalbare software as a service (SaaS) oplossing die kleine en middelgrote ondernemingen helpt AI te gebruiken in hun bedrijfsvoering en energiebeheer om kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Het bedrijf heeft meer dan 250 fulltime werknemers in Utrecht, Amsterdam, Barcelona en Berlijn en bedient meer dan 1.900 klanten in heel Europa.

Massimiliano Cifalitti, President van ABB’s Smart Power divisie, zei: “ABB en Sensorfact zijn op een missie om bedrijven te helpen hun energie-efficiëntie te verbeteren, onderhoudskosten te verlagen en de productie te stimuleren. ABB breidt zijn portfolio van energiebeheeroplossingen uit die big data en AI gebruiken om elektrische distributie en energiebeheer zowel efficiënt als intelligent te maken. Deze overname bevordert onze digitale strategie en biedt klanten een innovatieve manier om hun productieactiviteiten te digitaliseren – en helpt hen om slanker en schoner te worden.”

De SaaS-oplossing van Sensorfact omvat plug-and-play sensoren die het verbruik op machineniveau meten en verbinding maken met een slim softwareplatform. Het bedrijf gebruikt algoritmes om de gegevens te analyseren, energiebesparingsmogelijkheden te identificeren en eenvoudig te implementeren advies te geven dat uniek is voor de bedrijfsvoering van elke klant.

Sensorfact werd onlangs als enige Nederlandse bedrijf opgenomen in de Global Cleantech 100 2025, een uitgebreide lijst van de meest veelbelovende particuliere bedrijven die duurzame innovatie stimuleren in verschillende sectoren.