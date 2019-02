AB InBev als eerste brouwer aan de slag met duurzame displays

Bierbrouwer AB InBev gaat als eerste brouwer in Nederland grootschalig testen met duurzame displays in de retail. De komende weken loopt een pilot bij 54 Plus supermarkten met Proteus displays. De displays gebruiken tot 85% minder karton en hebben in potentie tot 90% minder CO2 uitstoot dan conventionele displays. Doel van de pilot is de retourstroom rondom de herbruikbare displays uitgebreider te testen. Met de investering zet de brouwer de volgende stap haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, waaronder 100% circulaire verpakkingen in 2025.

De pilot is een vervolg op de eerdere succesvolle test uit juli 2018, toen de brouwer – onder meer bekend van merken als Jupiler, Leffe, Dommelsch, Hertog Jan en Corona -, het Nederlands/Belgische APP (Ahrma Proteus Pooling) en Plus Retail de displays testten in enkele Plus supermarkten. De Proteus displays zijn opgebouwd uit volledig herbruikbare kunststof en aluminium materialen en een dunne kartonnen hoes, waardoor een fractie karton nodig is ten opzichte van conventionele displays, die volledig van karton zijn.

Directeur Retail AB InBev Mark Hanssen: “We zijn trots dat we als eerste brouwer grootschalig aan de slag gaan met duurzame displays bij en met Plus Retail. Met deze stap laten we zien dat we veel vertrouwen hebben in de duurzame displays van Proteus. We zoeken nadrukkelijk steeds actiever de samenwerking met partners in onze keten voor verdere verduurzaming, deze grootschalige pilot is daar een mooi voorbeeld van.”