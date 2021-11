Aantal vacatures voor groene banen blijft toenemen

Het aantal vacatures dat wordt aangeboden om duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen en om klimaatverandering tegen te gaan neemt toe. Dat blijkt uit een analyse van vacaturesite Indeed, dat analyseerde hoeveel vacatures en vacatureteksten op de website zijn opgesteld voor zogeheten groene banen. Het aantal zoekopdrachten van werkzoekenden naar groene banen bleef echter gelijk in het afgelopen jaar.

Het aantal groene banen op Indeed is in het afgelopen jaar met bijna twintig procent toegenomen. Ten opzichte van september 2017 is het aantal vacatures zelfs met 56 procent toegenomen. Onder een vacature voor een ‘groene baan’ verstaat Indeed een vacature met woorden als ‘duurzaamheid’, ‘klimaatverandering’, en ‘biodiversiteit’ in de hoofdtekst of titel van de vacature. “Niet alleen een activist bij een milieuorganisatie telt als groene baan”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. “Ook een organisatie in de bancaire sector die geldt als duurzame belegger is een voorbeeld van een groene baan. Mijn verwachting is dat het aantal groene banen in de nabije toekomst blijft stijgen.”

Misleiding op de loer voor werkzoekenden

Vissers roept werkgevers wel op om niet te makkelijk te denken over het gebruik van dit soort termen in vacatureteksten. “Het zou kunnen dat door de huidige krapte op de banenmarkt werkgevers gebruikmaken van allerlei duurzame doelstellingen en termen in een vacature, om zo te proberen de aandacht van potentiële werknemers te trekken”, aldus Vissers. “Men moet echter uitkijken dat het niet de kant op gaat van greenwashing en dat een baan daadwerkelijk ‘groen’ is”, stelt Vissers. “Hoe meer een de vacaturetekst overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud en doelstellingen van een functie, hoe beter de uiteindelijke match met een kandidaat.”

Populariteit onder werkzoekenden neemt over de jaren toe

Over de afgelopen jaren is het aantal zoekopdrachten naar groene banen met 33 procent toegenomen. Ten opzichte van een jaar terug is het aantal echter gelijk gebleven, mede door de twijfel bij werkzoekenden om van baan te wisselen in verband met de onzekerheid door het coronavirus. “De toenemende populariteit voor groene banen van de afgelopen verbaast mij niet”, zegt Vissers. “Vooral onder jongere generaties horen wij een steeds duidelijkere voorkeur voor het vervullen van een baan die bijdraagt aan een betere wereld.”