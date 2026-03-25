Het aantal Nederlandse bedrijven met een PEFC-certificaat is in 2025 toegenomen van 872 naar 947, een stijging van ruim 8%. Dat blijkt uit het Impact Rapport 2025, dat PEFC Nederland publiceert. Ook het aantal gecertificeerde locaties in Nederland nam toe, van 1.652 naar 1.758. “Bedrijven willen niet alleen verduurzamen, maar worden daar door nieuwe Europese regels ook toe gedwongen,” zegt, Marten de Groot, Nationaal Secretaris van PEFC Nederland. “Hiermee kunnen bedrijven laten zien dat ze aan nieuwe verplichtingen als de CSRD voldoen.”

De stijging past binnen een bredere ontwikkeling waarin bedrijven zich voorbereiden op strengere eisen, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht organisaties om gedetailleerd te rapporteren over hun impact op milieu, sociaal beleid en de herkomst van grondstoffen.

“Certificering helpt bedrijven om transparant te zijn over hun keten en geeft hen een praktisch instrument om aantoonbaar aan deze nieuwe eisen te voldoen,” legt De Groot uit. “Zo kunnen zij aantonen dat hun hout en houtproducten duurzaam zijn geproduceerd en verantwoord ingekocht.”

Vraag naar hout groeit door bouwopgave

Ook de toenemende vraag naar hout in de bouwsector speelt een rol. Door de woningbouwopgave en de omslag naar biobased bouwen groeit de behoefte aan duurzame materialen, waaronder gecertificeerd hout. De bouwsector vraagt in grotere mate om gecertificeerd hout,” zegt De Groot. “Zonder betrouwbare herkomst en duurzaam beheer is grootschalige toepassing van hout in de bouw niet mogelijk.”

Consument en retailer vragen om zekerheid

Naast regelgeving en bouw groeit de druk vanuit de markt voor andere producten. Retailers en consumenten stellen hogere eisen aan de herkomst van producten en materialen. “Transparantie wordt steeds belangrijker,” aldus De Groot. “Of het nu gaat om verpakkingen, meubels of papier: bedrijven willen zekerheid kunnen bieden over de herkomst. Certificering maakt dat zichtbaar en controleerbaar.”

Van niche naar norm

Volgens PEFC Nederland laat de groei zien dat duurzaam houtgebruik zich ontwikkelt van een niche naar een bredere standaard in verschillende sectoren, van bouw en verpakkingen tot retail. “De beweging is duidelijk: bedrijven nemen meer verantwoordelijkheid voor hun grondstoffen en hun rol in de keten,” zegt De Groot. “Dat is essentieel als we bouwen aan een circulaire en toekomstbestendige economie.”

Internationale groei: drie nieuwe landen

Internationaal zette PEFC de groeitrend voort. Het aantal landen met een goedgekeurde bosstandaard nam toe met Turkije, Kroatië en Litouwen. Het gecertificeerde bosareaal in Afrika groeide met 2,5 miljoen hectare naar 5,56 miljoen hectare, vooral door uitbreiding in het Congo Basin. Wereldwijd is inmiddels bijna 296 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd. Wereldwijd zijn er nu 33.439 gecertificeerde locaties.