In een tijd waarin de urgentie van duurzaamheid niet vanzelfsprekend lijkt, biedt PEFC, het grootste wereldwijde boscertificeringssysteem, hoop voor de toekomst van onze bossen. Het Impact Rapport 2024 laat zien hoe de organisatie in het afgelopen jaar de wereldwijde bossen beschermd en een significante bijdrage levert aan duurzaamheid, biodiversiteit en de circulaire economie. In 2024 is het totale PEFC-gecertificeerde bosoppervlak wereldwijd met meer dan 2,2 miljoen hectare toegenomen, wat overeenkomt met de helft van de oppervlakte van Nederland. Dit brengt het totaal op bijna 300 miljoen hectare wereldwijd. Ook het aantal landen met een PEFC-certificeringssysteem is toegenomen, van 44 naar 49, waarmee PEFC zijn positie als wereldleider in boscertificering verder versterkt.

In Afrika, waar certificering achterblijft, is het gecertificeerde bosoppervlak in één jaar tijd zelfs verdubbeld naar 3.021.201 hectare. In de Republiek Congo is een significante vooruitgang geboekt: het land herbergt nu het grootste PEFC-gecertificeerde bosgebied van het continent.

Nederlandse primeur: Bomen Buiten het Bos

In Nederland staan er ruim 340 miljoen bomen, waarvan 180 miljoen buiten het bos: in steden, langs wegen en op akkers. Voor het eerst kunnen ook deze bomen gecertificeerd worden onder het nieuwe PEFC-keurmerk ‘Bomen Buiten het Bos’. De gemeente Zwolle nam als eerste gemeente ter wereld dit certificaat in ontvangst.

Marten de Groot, National Secretary van PEFC Nederland licht toe hoe de certificering niet alleen goed is voor de natuur, maar ook de economie: “Doordat toeleveringsketens steeds duurzamer worden krijgen gecertificeerde bomen, zoals die buiten het bos, economische waarde. Dit draagt niet alleen bij aan natuurbehoud, maar ook aan de lokale economie.”

Houtbouw: Duurzaam bouwen met gecertificeerd hout

PEFC speelt een belangrijke rol bij het internationaal stimuleren van houtbouw. Door te bouwen met gecertificeerd hout wordt CO₂ langdurig opgeslagen in gebouwen. Iedere vierkante meter gecertificeerd hout slaat ongeveer één ton CO₂ op, en voor iedere geoogste boom wordt nieuwe aanplant gezorgd. Sinds 2020 organiseert PEFC als kennisleider de Tomorrow Timber Talks, waar al meer dan 4.350 professionals uit verschillende landen wereldwijd, van architecten tot beleidsmakers, aan hebben meegedaan.

Patricia Dolman, Marketing en Communicatie Manager bij PEFC Nederland onderstreept de leidende rol van Nederland in houtbouw: “Nederland loopt voorop in het omarmen van de voordelen van houtbouw. Door onze kennis te delen via de Tomorrow Timber Talks, inspireren we mensen in andere landen om hetzelfde pad te volgen.”

Toenemende impact van gecertificeerd hout

Uit internationaal klantonderzoek blijkt dat ruim vier op de vijf (81%) bedrijven kiest voor een PEFC-certificering om tegemoet te komen aan de groeiende klantverwachtingen rond duurzaamheid. Drie op de vier noemt het beperken van reputatierisico’s als een belangrijke drijfveer. Praktische factoren zoals toegang tot gecertificeerde materialen (73%) en de brede scope van het keurmerk (69%) maken PEFC extra aantrekkelijk voor bedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor hun ecologische voetafdruk.

PEFC ondersteunt bedrijven bij Europese ontbossingswet EUDR

Op 30 december 2025 begint de handhaving van de European Deforestation Regulation (EUDR). Bedrijven worden verplicht om duurzame toeleveringsketens te waarborgen. Het PEFC-certificaat is daarom het afgelopen jaar uitgebreid zodat gecertificeerde boseigenaren eenvoudig kunnen voldoen aan de EUDR. Daarnaast creëert PEFC praktische tools om bedrijven te helpen en biedt de organisatie voorlichting.

25 jaar PEFC: van initiatief tot wereldwijd leiderschap

Wat in 1999 begon als een initiatief om kleine en familiale boseigenaren te ondersteunen, is in 25 jaar uitgegroeid tot ’s werelds grootste boscertificeringssysteem. Van 18 miljoen hectare in 2000 naar bijna 300 miljoen hectare in 2024, beheerd door 1 miljoen boseigenaren wereldwijd. PEFC is daarmee een cruciale speler in het wereldwijde streven naar duurzaam bosbeheer, en speelt een sleutelrol in het beschermen van bossen en het bevorderen van de circulaire economie.

Maarten Willemen, voorzitter van PEFC Nederland, blikt vooruit: “We kijken met trots terug op het afgelopen jaar, maar de komende jaren zijn cruciaal. We hebben de kans om wereldwijd een blijvende impact te maken door meer bossen te beschermen en de circulaire economie te bevorderen, wat essentieel is voor het behoud van onze planeet.”