De nieuwe Trend Tracker van SBTi toont een snelle groei in het stellen van op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen wereldwijd, met Aziatische markten voorop. Het aantal bedrijven dat op de korte termijn op wetenschap gebaseerde doelen stelt, groeide met 97%, terwijl het aantal bedrijven dat zowel op de korte termijn als netto-nuldoelen stelt, met 227% steeg tussen eind 2023 en het tweede kwartaal van 2025.

Azië kwam naar voren als een belangrijke groeimotor, met een toename van het aantal gevalideerde bedrijven in de regio met 134%.

China registreerde de snelste groei over de periode van 18 maanden, met een groei van 228% in het aantal bedrijven met op wetenschap gebaseerde doelen.

De industrie, de consumentengoederensector en de materialensector waren de drie belangrijkste sectoren voor het totale aantal bedrijven dat op wetenschap gebaseerde doelen hanteert.

Het aandeel van de wereldwijde marktkapitalisatie onder op wetenschap gebaseerde doelen steeg van 39% eind 2023 naar 41% eind 2024, wat een weerspiegeling is van de consistente betrokkenheid van bedrijven.

Het Science-Based Targets-initiatief (SBTi) publiceerde vandaag de SBTi Trend Tracker, de eerste in een nieuwe aanpak om belangrijke inzichten uit SBTi-data te verkennen. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven dat op de korte termijn op de wetenschap gebaseerde doelen stelt in slechts 18 maanden bijna is verdubbeld (97% groei), terwijl bedrijven die hun ambities verder waarmaken door zowel op de korte termijn als op netto-nuldoelen te stellen in dezelfde periode meer dan verdrievoudigden (227% groei).

De trend naar een alomvattende klimaatambitie wordt weerspiegeld in het snel stijgende aandeel bedrijven met zowel kortetermijn- als netto-nuldoelstellingen. Eind 2023 had 17% van alle bedrijven met doelstellingen beide typen. Eind 2024 was dat gestegen tot 33% en eind Q2 2025 bedroeg het 38% – wat wijst op een toenemende inzet voor strategische transformatie op lange termijn die klimaatbestendigheid opbouwt.

Bedrijven met gevalideerde, op wetenschap gebaseerde doelstellingen, of de toezegging om doelstellingen te stellen, vertegenwoordigden eind 2024 41% van de wereldwijde marktkapitalisatie – een stijging van 2% ten opzichte van 2023 – volgens een analyse van managementconsultancybureau Oliver Wyman. De wereldwijde marktomzet gegenereerd door bedrijven met gevalideerde doelstellingen bedraagt nu 25%, goed voor honderden miljarden dollars in de wereldeconomie.

Azië vertoonde een uitzonderlijke dynamiek. China, Thailand, Japan, Taiwan, Hongkong en Korea waren goed voor zes van de 20 snelstgroeiende markten in de afgelopen 18 maanden. Dit droeg bij aan de hoogste regionale groei van bedrijven die wereldwijd wetenschappelijke doelstellingen stellen, namelijk 134%. China boekte wereldwijd de sterkste proportionele groei, met een stijging van 228%. Het aantal bedrijven met gevalideerde doelstellingen steeg van 137 naar 450.

Bedrijven in deze gebieden – waarvan er veel een centrale rol spelen in wereldwijde waardeketens en een hoge scope 3-uitstoot hebben – stellen niet alleen zelf doelstellingen vast, maar moedigen ook leveranciers en partners actief aan om dit voorbeeld te volgen. Azië wordt hierdoor een krachtige versterker van klimaatambities en katalyseert een bredere golf van wetenschappelijke doelstellingen in toeleveringsketens en sectoren.

De industriële sector – waaronder fabrikanten en distributeurs van kapitaalgoederen – stond wereldwijd bovenaan de lijst met de grootste bedrijven met doelstellingen en vertegenwoordigde bijna een derde van alle bedrijven met doelstellingen. De sector duurzame consumptiegoederen – waaronder producenten van auto’s, duurzame huishoudelijke goederen en textiel- en kledingproducenten – en de materiaalsector – waaronder bedrijven die zich bezighouden met de ontdekking, ontwikkeling en verwerking van grondstoffen – zijn de op één na grootste sectoren qua totaal aantal bedrijven met gevalideerde doelstellingen.

Over het geheel genomen benadrukken de datatrends een wereldwijde verschuiving naar het verankeren van klimaatdoelen in de kern van de bedrijfsstrategie. Ver verwijderd van het heersende verhaal van klimaatafbouw, neemt de bedrijfsambitie toe in verschillende regio’s en sectoren, waarbij steeds meer bedrijven de alomvattende benaderingen omarmen die essentieel zijn voor een geloofwaardige netto-nul-uitstoot.

David Kennedy, Chief Executive Officer van het Science-Based Targets-initiatief: “Slimme bedrijven blijven een sterke businesscase zien voor het beheersen van transitierisico’s. Het integreren van klimaatactie in de commerciële strategie helpt om nu en in de toekomst concurrerend te blijven en stelt bedrijven in staat om te profiteren van kansen in de koolstofarme economie. Die vooruitstrevende aanpak heeft zich de afgelopen 18 maanden gemanifesteerd in de toename van op wetenschap gebaseerde doelstellingen. De boodschap is duidelijk: als bedrijven voorop willen lopen, dan zijn op wetenschap gebaseerde doelstellingen het beginpunt.”