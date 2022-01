Aanleg Zonneveld de Punt in Barendrecht bijna van start

Partner



In het voorjaar van 2022 wordt Zonneveld de Punt in Barendrecht gebouwd. In totaal gaat het zonnepark met ruim 5500 zonnepanelen jaarlijks 2.900 MWh groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan stroom voor ongeveer 1000 huishoudens per jaar. Groendus ontwikkelt het zonneveld met veel aandacht voor het in stand houden van de biodiversiteit. Ook kunnen omwonenden zelf participeren in dit project via lokale coöperatie De Groene Stroom. Zo is het zonneveld een mooie aanwinst voor de omgeving.

Het zonneveld

Het terrein aan de 1e Barendrechtseweg waarop Zonneveld de Punt wordt gevestigd, is eigendom van de gemeente Barendrecht. De grond werd voorheen gebruikt als gronddepot van ProRail en is niet (meer) geschikt als bouwgrond voor woningen of industrie. Een zonneveld bleek een ideale oplossing om het terrein goed te benutten en de regio te verduurzamen. Via een aanbesteding kreeg Groendus met de beste prijs-kwaliteitverhouding de gunning. Daarmee mogen zij de grond de komende 25 jaar van de gemeente huren voor de exploitatie van het zonnepark.

Aandacht voor biodiversiteit



Een zorg rondom zonneparken is de impact die het heeft op de onderliggende natuur. Bij de ontwikkeling van het zonnepark zaait Groendus het terrein in met een mix van inheemse bloemen en kruiden die speciaal is afgestemd op de grond en de hoeveelheid zon. De mix vormt een ideale leefomgeving voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast worden er bijen- en insectenhotels geplaatst en blijven een aantal bomen behouden zodat een buizerd zich hier kan blijven nestelen. Dit zorgt ervoor dat het ene duurzame doel het andere niet in de weg staat. Er is aandacht voor duurzaamheid én voor biodiversiteit.

Meeprofiteren?

Inwoners en kleine bedrijven uit Barendrecht en Lombardijen kunnen participeren in dit duurzame energieproject via lokale energiecoöperatie De Groene Stroom. Zij bieden ruim 500 panelen te koop aan waarmee kleine bedrijven en inwoners uit de omgeving kunnen profiteren van het jaarlijkse zonnerendement. Zonnepanelen op het veld zijn een goed alternatief als je geen zonnepanelen op je eigen dak wilt of kunt plaatsen. Deze worden voordeliger geïnstalleerd, beter onderhouden en hebben een gunstige zonligging wat zorgt voor een optimaal rendement. Het is bovendien financieel extra aantrekkelijk door de verworven (SCE) subsidie.

Regionale grootverbruikers kunnen terecht op de Groendus Energiemarktplaats om rechtstreeks gebruik te maken van groene stroom van de Punt.

Ga bij interesse naar: www.degroenestroom.org/zonnevelddepunt

Kijk als grootverbruiker op: www.groendus.nl/energiemarktplaats