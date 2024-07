De Johan Cruijff ArenA draait op 11 augustus tijdens Ajax-Heerenveen volledig op duurzame stroom. Een unicum: dankzij de realisatie van een tweede superbatterij in het stadion, de 4.200 zonnepanelen op het ArenA-dak en een groene energiemarktplaats is de stroomvoorziening tijdens de eredivisiewedstrijd gegarandeerd 100% groen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Groendus.

Van de liften tot de stadionlampen, van de biertaps tot de verlichting in de spelerstunnel: alles in de ArenA draait tijdens Ajax-Heerenveen op groene stroom. De energie uit de 4.200 zonnepanelen op het ArenA-dak wordt opgeslagen in twee superbatterijen van in totaal 8.6 Megawattuur. Daarmee kun je 1,7 miljoen telefoons opladen of zo’n 20.000 huishoudens een uur van stroom voorzien. De ArenA-batterijen worden verder aangevuld met groene energie van een lokale windturbine en zonnepark, ingekocht via de Groendus energiemarktplaats.

Duurzaam en innovatief stadion

De Johan Cruijff ArenA is al ruim 27 jaar hét voetbalstadion van Nederland, thuishaven van AFC Ajax en het Nederlands elftal. Het is tevens een multifunctionele accommodatie voor zowel grootschalige, nationale en internationale muziek- en dance-events als zakelijke evenementen. De ArenA is voorloper op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft de ArenA al sinds 2018 een megabatterij bestaande uit tweedehands batterijen van elektrische voertuigen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.