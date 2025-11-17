Fossielvrij asfalt op alle Nederlandse wegen: dat doel komt weer een stap dichterbij. Op dit moment legt KWS, in opdracht van de provincie Drenthe, drie proefvakken met biobased asfalt aan op de N375 bij Meppel. Een belangrijke mijlpaal binnen CIRCUROAD, het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, aannemers, opdrachtgevers, bindmiddelleveranciers en kennispartijen. “Vanuit KWS investeren we niet alleen in de ontwikkeling en beproeving van biobased asfalt, maar zijn we ook actief betrokken bij het CIRCUROAD-consortium.”

In deze proefvakken wordt 30% van het fossiele bitumen vervangen door biobased bindmiddel, ontwikkeld door Latexfalt, ESHA en BituNed. De komende vijf jaar worden de vakken intensief gemonitord, zodat deze duurzame bindmiddelen uiteindelijk kunnen worden gecertificeerd en breed toepasbaar worden in de praktijk.

Bart van Dekken, gedeputeerde van de provincie Drenthe: “Mijn vader zei ooit: ‘Neem wiskunde in je pakket, daar heb je later veel aan in de bouw en infra.’ En dat klopt: wiskunde helpt ons elke dag bij het realiseren van duurzame, toekomstbestendige leefomgeving.”

Het project maakt deel uit van het CIRCUROAD-validatieplan, waarin innovatieve bindmiddelen met biobased componenten worden gevalideerd op prestaties, kwaliteit en levensduur. Deze validatie geeft wegbeheerders de zekerheid om biobased bindmiddelen grootschalig in uiteenlopende asfaltmengsels toe te passen, de transitie verder vorm te geven en zo in 2050 volledig fossielvrij en circulair asfalt te realiseren.