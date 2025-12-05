Greenpeace en omwonendenorganisatie FrisseWind.nu doen vandaag aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen Tata Steel Nederland. Dit omdat na metingen van de omgevingsdienst is gebleken dat Tata Steel veel meer schadelijke stoffen uitstoot dan het eerder heeft gerapporteerd. Het niet juist rapporteren over de uitstoot van schadelijke stoffen is een strafbaar feit onder de Wet Economische Delicten. ‘Grote vervuiler Tata Steel heeft jarenlang gesjoemeld en onze gezondheid op het spel gezet. Dat pikken we niet,’ aldus Jaap Venniker, bestuurslid van FrisseWind.nu.

In Nederland moeten bedrijven de uitstoot van schadelijke stoffen zelf meten en daarover rapporteren in een milieujaarverslag. In het milieujaarverslag 2024 van Tata Steel wordt een enorme toename gemeld van de uitstoot van zeer schadelijke stoffen – zoals benzeen, lood en arseen – ten opzichte van de jaren daarvoor. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel na aandringen de cijfers aangepast, nadat de omgevingsdienst zelf op meerdere plaatsen is gaan meten. Daarbij constateerde de omgevingsdienst dat de uitstoot van schadelijke stoffen veel hoger is dan door Tata Steel werd gerapporteerd.

Greenpeace Nederland en FrisseWind.nu hebben de uitstootcijfers van giftige stoffen over de afgelopen jaren op een rij gezet (zie bijlage). Hierin wordt bevestigd dat Tata Steel in 2024 ineens veel meer uitstoot van kankerverwekkend benzeen rapporteert. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het uitstoten van giftig chroom en arseen over de omgeving. Ook bij deze giftige stoffen was de uitstoot volgens Tata Steel ineens het dubbele of zelfs het driedubbele als in de jaren ervoor. Marieke Vellekoop, directeur van Greenpeace Nederland: ‘Tata Steel wist al die tijd dat het veel meer gif uitstootte dan het rapporteerde en heeft dat doelbewust verzwegen, terwijl de gezondheid van omwonenden werd aangetast. Wij willen dat het Openbaar Ministerie dat onderzoekt en een strafrechter zich daarover buigt.’

Het RIVM publiceerde in 2023 een belangrijk rapport waarin de gezondheidsschade voor omwonenden door de uitstoot van Tata is berekend. Mensen in Wijk aan Zee leven volgens het RIVM gemiddeld 2,5 maand korter. ‘Het RIVM meet al jaren te hoge concentraties van giftige stoffen die neerdalen in de omgeving, in mijn dorp en in mijn tuin. Nu blijkt Tata Steel al die jaren structureel te lage uitstootcijfers te hebben verstrekt. Dat is geen fout meer, dat is een patroon. Omwonenden verdienen bescherming, geen misleiding,’ zegt Venniker.