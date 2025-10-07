De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) van Tata Steel over 2024 beoordeeld. De gerapporteerde uitstoot van meerdere stoffen is significant hoger dan in voorgaande Milieujaarverslagen. Eén van de mogelijke oorzaken hiervoor kan zijn dat de Omgevingsdienst sinds 2024 vaker eigen metingen uitvoert. Deze metingen zijn ook meegenomen in het e-MJV van 2024.

Trendbreuk in cijfers

Tata Steel rapporteert een hogere uitstoot in het Milieujaarverslag dan in voorgaande jaren is gerapporteerd. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor de trendbreuk. De Omgevingsdienst is vaker eigen metingen gaan uitvoeren en heeft daarmee meer inzicht gekregen in de emissies van het bedrijf.

Zo heeft de Omgevingsdienst in 2024 stoffen gemeten die niet eerder door Tata Steel zijn gemeten of gerapporteerd. Ook meet de Omgevingsdienst op meerdere plaatsen op andere manieren dan het staalbedrijf dat zelf eerder heeft gedaan. Tata Steel heeft deze nieuwe metingen op aandringen van de Omgevingsdienst meegenomen in het e-MJV over 2024.

Verklaring gevraagd

Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor verschillen tussen uitstootgegevens, bijvoorbeeld wijzigingen in de productie- of procesomstandigheden van de fabriek. De OD NZKG heeft Tata Steel om een verklaring gevraagd voor de gerapporteerde toenames.

Steeds beter beeld uitstoot

Dankzij de extra controlemetingen krijgt de Omgevingsdienst een steeds beter beeld van de werkelijke uitstoot van Tata Steel. Dat helpt de Omgevingsdienst gerichter toezicht te houden, te handhaven waar nodig en eisen te stellen in de vergunningen, om zo de uitstoot en overlast in de IJmond terug te dringen.

Effect op de leefomgeving

Het e-MJV is een benadering van de werkelijke emissiesituatie bij een bedrijf, het is gebaseerd op berekeningen, schattingen en metingen door bedrijven zelf. In de IJmond staat een vast Luchtmeetnet. waarmee de actuele luchtkwaliteit in de leefomgeving (immissie) wordt gemeten.