In 2024 verwerkte de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in totaal ruim 435.000 ton palmolie in producten voor zowel de binnenlandse markt als export. Daarvan was 83,5% gecertificeerd duurzaam, wat neerkomt op circa 363.000 ton duurzame palmolie. Ondanks een lichte daling van het totale aandeel duurzame palmolie ten opzichte van 2023 (84,5%), laat de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) zien dat de sector een belangrijke stap heeft gezet richting een transparantere en beter traceerbare palmolieketen.

Het aandeel ‘Segregated’ duurzame palmolie – olie die afkomstig is van gecertificeerde bronnen en door de hele keten fysiek gescheiden blijft – is in 2024 gestegen van 78% naar 81%, het hoogste niveau ooit. Tegelijkertijd bleef het aandeel ‘Mass Balance’ stabiel en daalde het aandeel ‘Book & Claim’ (certificaten) naar slechts 1%. De verschuiving naar fysiek gescheiden, gecertificeerde palmolie onderstreept de inzet van de Nederlandse industrie voor transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid.

De toename van het aandeel ‘Segregated’ duurzame palmolie in het afgelopen jaar valt samen met de voorbereidingen op de Europese ontbossingsverordening (EUDR). Deze verordening lijkt te hebben bijgedragen aan een daling in de aankoop van ‘Book & Claim-credits’. Dit heeft onbedoelde gevolgen: kleine boeren (smallholders) die moeite hebben om aan de EUDR te voldoen, verliezen hierdoor de mogelijkheid om via zogenoemde ‘Independent Smallholder Credits’ aan de Nederlandse markt te blijven leveren.

Drie handelssystemen voor duurzame palmolie

DASPO onderscheidt drie handelssystemen voor duurzame palmolie:

Segregated: duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen die door de hele keten fysiek gescheiden blijft. Mass Balance: duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen die administratief door de keten wordt gevolgd. Book & Claim (Credits): certificaten die staan voor een bepaalde hoeveelheid duurzaam geproduceerde palmolie elders in de wereld.

De groei van ‘Segregated’ palmolie laat zien dat steeds meer bedrijven kiezen voor direct aantoonbare duurzaamheid en dat de keten steeds transparanter wordt.

Duurzaamheidskeurmerk voor palmolie

De jaarlijkse voortgangsrapportage richt zich op het gebruik van gecertificeerde duurzame palmolie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, conform de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of gelijkwaardige standaarden. De gegevens zijn gebaseerd op leveringen vanuit raffinaderijen aan de Nederlandse industrie en omvatten zowel producten voor de binnenlandse markt als export.

Consumenten kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van de keten door te kiezen voor producten met het RSPO-keurmerk. Dit keurmerk – dat in 2025 wederom door Milieu Centraal is uitgeroepen tot een van de meest betrouwbare voedingskeurmerken – stelt strenge eisen aan milieu, mens en werk, en staat bekend om zijn transparantie en betrouwbaarheid.