Aandeel gerecycled materiaal in Mosa-wandtegels stijgt tot 33%

Mosa vervangt de natuurlijke grondstof krijt door calciet, een hernieuwbare bron, waardoor het aandeel gerecycled materiaal in alle wandtegels aanzienlijk wordt verhoogd. Door het significante aandeel hergebruikt materiaal dragen Mosa-tegels bij aan circulaire bouw.

Calciet is een bijproduct van drinkwaterproductie dat Mosa verkrijgt van lokale drinkwaterbedrijven. Mosa is de eerste in de keramische industrie die deze grondstof gebruikt. Door te produceren met calciet in plaats van krijt neemt het aandeel gerecycled materiaal in Mosa-wandtegels toe van 21 naar 33 procent. Dit geldt voor alle circa 500 wandtegels uit de collectie.

“We zijn trots op dit resultaat dat alleen mogelijk was door samenwerking. Samen met WML en AquaMinerals tonen we aan dat een bijproduct uit de drinkwaterproductie ingezet kan worden in de keramische industrie en realiseren we een circulaire toepassing. Door wandtegels te produceren met calciet spreken we minder primaire grondstoffen aan. Bovendien halen we deze hernieuwbare bron uit de regio. Omdat calciet chemisch gezien identiek is aan krijt behouden de tegels hun kwaliteit”, aldus Mikel Stultiens, Manager Materials & Technology bij Mosa.

Sinds 2011 onderneemt Mosa volgens de Cradle to Cradle-principes. Dit betekent dat de tegelfabrikant afval vermindert, energie bespaart en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt op basis van vijf hoofdcriteria: zuivere grondstoffen, een groot hergebruikspotentieel, laag energieverbruik, milieuvriendelijk waterbeheer en goede arbeidsomstandigheden. Met het gebruik van calciet zet Mosa een volgende stap in het verduurzamen van haar producten.

Mosa is de eerste producent van keramische tegels ter wereld die erin is geslaagd om 99 procent van de gehele tegelcollectie Cradle to Cradle Silver te certificeren. Dit omvat wandtegels, vloertegels en systemen. Door de duurzame aard van de producten dragen de tegels bij aan een gezond binnenklimaat en zijn deze vrij van vluchtige organische stoffen. Mosa-tegels dragen hierdoor bovendien bij aan certificeringen voor duurzame gebouwen, zoals LEED, WELL, BREEAM, DGNB en HQE.