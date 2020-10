Aandeel duurzaamheid in gunning gestegen met 8% met Provincie Noord-Brabant opnieuw als koploper

Op 12 oktober maakte Bouwend Nederland voor de tweede keer de Top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers bekend. De provincie Noord-Brabant komt wederom uit de bus als winnaar, maar ditmaal steekt ze met kop en schouders boven de andere 24 uit. Op een mooie tweede plaats staat de gemeente Venlo, gevolgd door Rijkswaterstaat. Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbestedingen niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Daarom zet Bouwend Nederland opdrachtgevers die dit serieus nemen graag in het zonnetje. En hoopt hiermee dat anderen dit voorbeeld volgen.

Sinds 2016 analyseert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra in opdracht van Bouwend Nederland alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Dit onafhankelijke instituut adviseert opdrachtgevers en -nemers om de kwaliteit in aanbestedingen te vergroten. Jos van Alphen, Adviseur Aanbestedingen bij het Aanbestedingsinstituut en samensteller van de Top 25 licht de resultaten toe van de openbare aanbestedingen in 2019 en 2018. In 2019 speelde in 35,2% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. In 64,8% werden géén duurzame gunningscriteria toegepast. In de analyses zijn alle 77 aanbesteders die minimaal 7 projecten openbaar hebben aanbesteed bekeken.

Top 25 duurzame publieke opdrachtgevers 2020

Juryrapport

“De nummers één en twee op de lijst behaalden allebei de maximale score van vijf sterren. In een substantieel deel van de aanbestedingen speelt duurzaamheid een serieuze rol in de gunning. De provincie Noord-Brabant voert net als vorig jaar de lijst aan. Door in vijf van de acht openbare aanbestedingen te gunnen met de zwaarste duurzame gunningscriteria heeft de provincie de koppositie zelfs versterkt. Dit betrof vier wegenbouwprojecten en de modernisering van een steunpunt. De provincie hanteert geen standaard aanpak. Zij prikkelt de markt met criteria als het aanbieden van duurzame kansen en innovaties. Ik wil de provincie van harte feliciteren met deze uitstekende prestatie.

De gemeente Venlo steeg van plek zes naar twee. Zij paste bij zeven van de acht geregistreerde aanbestedingen duurzame gunningscriteria toe, waarvan vier in de hoogste categorieën.

Ook Rijkswaterstaat kreeg met vier sterren een mooie podiumplaats. Zij steeg van plek acht naar de derde plek. Bij ruim 30% van hun 63 aanbestedingen speelde duurzaamheid een grote rol. Maar liefst 10 opdrachtgevers zijn nieuw op de lijst. De gemeente Vlaardingen verdient een extra vermelding, zij ging van positie 36 naar nummer acht en blonk op duurzaamheidsgebied vooral uit bij de bestekken voor integraal groenonderhoud en gebouwenbeheer,” concludeert Van Alphen.

Aandeel duurzaamheid in gunning gestegen met 8%

Bouwend Nederland pleit al jaren voor meer aandacht voor duurzaamheid en niet alleen gunnen op laagste prijs. “Ik wil alle partijen op deze lijst hartelijk feliciteren en bedanken dat jullie marktpartijen daadwerkelijk de kans geven om zich met duurzaamheid te onderscheiden!” benadrukt Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland. “In 2018 speelde in 35,2% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol in de gunning. Ik ben blij om te zien dat dit percentage met ruim acht procent is gestegen in 2019.”