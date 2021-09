Aan de slag met duurzaamheid met nieuw praktijkboek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’

Auteur Paul van Ruiten (redactie) en co-auteurs Elise Vonk, Hanneke Oude Elberink-Schieving, Ton Bastein, Annick Schmeddes, Anouk Brack en Jan Selen lanceerden afgelopen zaterdag 25 september, op ‘SDG-Action Day’, hun boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’. Het is een praktijkboek over impact, een term die momenteel veel gebruikt wordt, maar meer toelichting behoeft. Wat is het? Waarom zou je eigenlijk werk moeten maken van impact? Aan de hand van het meervoudige waardecreatiemodel volgens het IIRC, gerichte tips, een veelvoud aan voorbeelden en prachtige praatplaten laten de auteurs bedrijven en professionals de weg van ‘business as usual’ naar ‘impact ondernemen’ zien.

SDG Action Day

De missie van de schrijvers van het boek sluit naadloos aan op het thema van SDG Action Day 2021 ‘Creating an SDG Movement Together’: bijdragen aan een meer duurzame en inclusieve samenleving. De auteurs beschrijven zo’n bijdrage vanuit ondernemerschap en vanuit rollen binnen bedrijven. Hugo von Meijenfeldt, de eerste SDG-ambassadeur van Nederland ontving, tijdens een feestelijke bijeenkomst op Landgoed Zonheuvel te Doorn, uit handen van Paul van Ruiten het eerste exemplaar van het boek. Von Meijenfeldt legde aan de genodigden uit waarom de vertaling in het boek van impact en meervoudige waardecreatie naar toekomstbestendig ondernemen voor MKB’ers en andere ondernemers zo belangrijk is.

“De ambitie spat op een aantal niveaus van het boek af. Wat ik onder andere uniek aan het boek vind, is het interdisciplinaire karakter. Vaak weten collega’s van verschillende afdelingen niet van elkaar wat ze doen en hoe ze het doen. Als het gaat over samen meer impact creëren, lees je daarover in dit boek, met ondersteuning van heel veel praktijkvoorbeelden.” – Hugo von Meijenfeldt

Aanleiding voor dit boek

Geen enkel Nederlands bedrijf voldoet aan alle eisen volgens de nieuwe rapportagerichtlijnen van de Europese Unie. Dat concludeert KPMG Nederland dit jaar in een onderzoek onder de top 25 beursgenoteerde en 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. De nieuwe EU-richtlijnen die vanaf 2023 ingaan, bepalen dat bedrijven met meer dan 250 medewerkers, gecombineerd met criteria voor omzet- en balanstotaal, in hun jaarverslag inzicht moeten geven in de impact van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. Bij deze zogenaamde integrale verslaggeving wordt gebruik gemaakt van het IIRC waardecreatiemodel. Het is slechts een kwestie van tijd dat dit ook voor MKB-bedrijven gaat gelden. In deel 1 van het boek wordt meervoudige waardecreatie stap voor stap uitgelegd vanuit een bedrijfskundig perspectief.

Verrijking van rollen en kaders

Het bestaansrecht van bedrijven draait in de toekomst meer en meer om maatschappelijke waardecreatie. Dat is de nieuwe opdracht van het bedrijf, het maatschappelijke commitment. Om dit te kunnen waarmaken, is verrijking van bestaande rollen en kaders noodzakelijk. In deel 2 van het boek presenteren de auteurs de route naar meer waardecreatie en impact voor finance & accounting, HR, marketing, communicatie, productie en directie / managers. Met tips en stappen waarmee iedere professional direct zelf aan de slag kan.

Denken in kansen

In het laatste deel van het boek worden kennis en ervaring van de auteurs samengevoegd om tot ‘verbinden’ en ‘verwaarden’ te komen. Door elkaars taal te spreken, te begrijpen hoe andere rollen naar impact kijken, te zien waar de overlap of aanvulling zit en de concrete agenda’s, zijn de auteurs ervan overtuigd dat het lezen van het boek zal leiden tot betere onderlinge samenwerking. De verhalen van HAK tot Interstuhl NL & BE, van Secrid tot Philips vormen voorbeelden om inspiratie en kracht uit te putten. En, de uitdagingen van vandaag om te buigen naar kansen en voordelen voor de waardevolle onderneming van morgen.

Foto: Auteur Paul van Ruiten (rechts) overhandigt het eerste boek aan Hugo von Meijenfeldt

Bestel hier het boek online.

Het IIRC waardecreatiemodel