Aaliyah Saleh (13) lanceert eerste duurzame tiener modemerk DIVAPOWERDP

COVID 19 heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe mensonterend de kledingindustrie is. Plots worden alle orders teruggetrokken door grote Fast Fashion Ketens met grote gevolgen voor de werknemers in de kledingindustrie. Miljoenen werknemers hebben ineens geen werk meer en moeten honderden kilometers naar hun geboortedorp lopen om hun leven weer op te pakken. DIVAPOWERDP is mede door de Corona-crises extra gemotiveerd om verder te gaan met de ‘Eerste duurzame tiener modemerk’ DIVAPOWERDP. Aaliyah Saleh (13) wil de wereld een stukje mooier maken en jongeren in deze tijd inspireren om goed na te laten denken wat voor macht je hebt met je eigen portemonnee met elke euro die je uitgeeft.

Het merk Divapowerdp staat niet voor prinsessen en verwaand gedrag, maar voor je dromen achterna gaan, hard werken en als meisje in je kracht staan. De stijl is chique en stoer. Het gouden randje uit het logo zijn verwerkt met de trends van nu en zorgen voor een toffe kledinglijn voor hippe jongeren en jongvolwassene van nu!

Divapowerdp is geen fast-fashion merk. De kleding wordt namelijk op een 100% eerlijke manier gemaakt en lokaal geproduceerd. Dit betekent dat er geen sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, dat de mensen goed betaald krijgen, gewone arbeidsuren draaien en goed behandeld worden. Daarnaast maakt Divapowerdp alleengebruik van stoffen zonder vervelende chemicaliën, gevaarlijke stoffen die normaal in onze kleding zitten maar slecht voor het milieu zijn. Om dat te bewijzen zijn de stoffen gecertificeerd met het GOTS keurmerk.

Aaliyah, oprichtster van Divapowerdp, vindt dit heel erg belangrijk omdat gebleken is dat het milieu flink wordt aangetast door de fast-fashion industrie. De wereld wordt met het maken van fast-fashion heel erg vervuild. Een gevolg daarvan is dat dieren uitsterven en het water en de lucht vervuild wordt, wat weer slecht is voor mens, dier en ons klimaat. Hierdoor ontstaan nog veel meer problemen in de wereld. Met Divapowerdp wil zij Aaliyah hier heel graag een einde aan maken en jongeren, mensen van haar eigen leeftijd, bewust maken dat het ook anders kan. Zij laat met deze kledinglijn zien dat duurzame mode ook tof, hip en trendy kan zijn.

Over Aaliyah Saleh

Aaliyah Saleh is 13 jaar oud en oprichtster en bedenker van het eerste duurzame tiener modemerk Divapowerdp. In november 2018 kwam zij op het idee om een eigen modemerk te lanceren wat goed is voor onze wereld. Want na goed speurwerk blijkt dit er nog helemaal niet te zijn! Verder is Aaliyah niet geheel onbekend, want zij heeft in 2017 samen met Ronnie Flex opgetreden voor koningin Maxima op het kerstmuziekgala. Dit is uitgezonden op NPO 1. Daaruit voort is haar muziek carrière steeds meer gaan groeien. Zo heeft Aaliyah in januari 2018 een platencontract getekend bij Netkids Music. In juli 2018 kwam haar eerste single uit, genaamd Lilly kleine. Deze heeft inmiddels al meer dan 150.000 views en streams opgeleverd. Aaliyah wil graag de wereld mooier maken met deze duurzame kledinglijn. Om dit zorgvuldig uit te voeren heeft zij in haar team ook 2 experts uit de duurzame mode; Ashna Chhatta, Ethical Fashion Stylist en Roosmarie Ruigrok van het duurzame modeplatform Clean&Unique.

Volg de “ROAD TO DIVAPOWERDP”

De komende maanden neemt Aaliyah Saleh je mee in haar ROAD TO DIVAPOWER. Aaliyah gaat zelf de verschillende lokale productie plekken bezoeken en zal je meenemen in hoe je tot een eerlijk en duurzaam tiener modemerk komt. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met perscontacten.

De droom van Aaliyah is om Divapower in 2020 te lanceren. Hiervoor is een bedrag nodig van € 15.000, – Dit bedrag zal middels een Crowdfunding ingezameld worden. Er is al een mooi bedrag binnengehaald waarmee zij een begin heeft gemaakt met het uitrollen van de productielijn. Help jij Aaliyah om samen met haar de mode-industrie in de wereld mooier te maken? Doneer dan wat je kunt missen via deze link.