A.S. Watson Group zet zich in om plastic afval te beperken en gebruik van duurzame palmolie te stimuleren

A.S. Watson Group, waaronder drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister, heeft zich aangesloten bij het New Plastics Economy (NPE) Global Commitment met de ambitie om plastic afval verder te beperken. Hiermee geeft zij invulling aan haar missie om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. In navolging van Kruidvat en Trekpleister is nu de gehele A.S. Watson Group als lid toegetreden tot de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) om de negatieve milieu-impact van palmolie tegen te gaan.

Als onderdeel van haar duurzame ambities heeft A.S. Watson in de afgelopen jaren talrijke initiatieven in gang gezet. Hiermee wordt invulling gegeven aan twee belangrijke pijlers in haar duurzaamheidsbeleid: verbetering van het afvalbeheer en een verduurzaming van de eigenmerkproducten. “Wij staan midden in de maatschappij en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Duurzaamheid is voor steeds meer consumenten een belangrijk thema. Wij willen onze klanten dan ook een ruimere én makkelijkere keuze bieden uit meer duurzame producten”, vertelt Ed van de Weerd, CEO A.S. Watson Health & Beauty Benelux.

Minder plastic, minder afval

Door haar deelname aan New Plastics Economy Global Commitment geeft A.S. Watson verder invulling aan haar ambitie om het gebruik van plastic zo veel mogelijk te beperken en milieuvervuiling als gevolg van plastic bij de bron aan te pakken. Met het doel iets te doen aan de vervuiling door microbeads heeft A.S. Watson sinds 2014 het gebruik hiervan in cosmetica en (scrub)producten voor persoonlijke verzorging in haar eigenmerkassortiment verboden. In januari 2020 is dit uitgebreid naar alle producten die in haar winkels worden verkocht.

Door de ondertekening van het New Plastic Economy Global Commitment heeft de A.S. Watson Group zich verbonden aan de volgende ambities:

Elimineren van onnodig gebruik van plastic door het voorkomen van overbodig verpakkingen

Toepassing van minimaal 20 procent gerecycled plastic in plastic verpakkingen tegen 2025, als de beschikbaarheid van gerecyclede plastics dit toelaat

Stimuleren van recyclebare of herbruikbare verpakkingen

Stimuleren gebruik duurzame palmolie

Als onderdeel van haar missie om het aanbod van duurzame eigenmerkproducten uit te breiden, heeft A.S. Watson besloten lid te worden van de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), een toonaangevende organisatie die zich inzet voor meer compliance van producenten van palmolie als het gaat om de sociale effecten en de milieu-impact van hun activiteiten.

Kruidvat en Trekpleister vervulden al een voortrekkersrol, deze drogisterijketens zijn al sinds 2017 lid van de RSPO. A.S. Watson neemt op dit moment haar volledige eigenmerkportfolio onder de loep om in kaart te brengen welke andere merken deze missie tegen het einde van 2021 ook kunnen realiseren. Maar liefst 96% van de eigenmerkproducten van Kruidvat en Trekpleister waar palmolie in verwerkt is, bevat al RSPO gecertificeerde palmolie.

“A.S. Watson is trots een bijdrage te leveren aan het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn over duurzame vraagstukken door ons aan te sluiten bij deze twee belangrijke duurzame initiatieven. We hopen dat andere retailketens ons voorbeeld volgen, zodat we onze planeet samen duurzamer kunnen maken”, aldus van de Weerd.

Beeld: Het verpakkingsmateriaal van het Natures douche & bad-assortiment is van 98% gerecycled materiaal en 100% recyclebaar

Lees het MVO Jaarverslag 2019