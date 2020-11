a.s.r. opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index

De MVO Mobiel met @jimgardien van @WoS is vorige week weer terecht gekomen bij 2 inclusieve Westlandse bedrijven t.w. Industria Horti Lighting en @biebwestland . Zij geven mensen ook in coronatijd kansen op de arbeidsmarkt. Lees verder: linkedin.com/feed/update/ur… #mvomobiel #mvo pic.twitter.com/T0Oar9B8ec

"Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard" #duurzaam #mvo duurzaamnieuws.nl/organisatie…

De feestdagen naderen snel. Heeft u in deze drukke tijd nog afgeschreven ICT wat opgehaald mag worden maak dan gebruik van het online ophaalformulier van Copiatek . #mvo #duurzaam #hergebruik #sociaalondernemen #circulair #samensterk lnkd.in/egDZrDc

realiseren als blijven groeien. Met de nieuwe strategie evolueerden ze naar 6 pijlers: Gemeenschap en Mensen (voorheen People), Planet, Profit, Bestuur en Economie. Lees meer hierover mvo-register.nl/post/lyreco-m… of in hun vernieuwde MVO rapport in het MVO-Register. #mvo #duurzaamheid

Meer weten over 20 jaar #MVO in Nederland en duurzaamheidsverslaglegging nu en in de toekomst? Meld je aan voor het Online Kristal event 2020! bit.ly/32AGm4E #transparantiebenchmark #kristalprijs #TBkristal pic.twitter.com/EMjWUhz6Uo

Gisteren hebben wij weer een controle gehad of wij alcohol/tabak verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het is de mysteryshoppers ook dit keer niet gelukt en wij hebben weer een groene kaart mogen ontvangen. 🎉 Goed gedaan dames!👍 #nix18 #alcohol #tabak #mvo #lansingerland pic.twitter.com/IMQHnN7qRH

Huh? i Thought a Pussy Hoe Said Something 🤔 #MVO

‘i touch Keys wit No Music’ #MVO

took a Couple Mil fa me To Sign the Dotted line #MVO

i swear i Love that Girl... But She Get on My GodDAMN Nervez #ThroatBabys #MVO

They Only Thing he gon Be Sluttin is that ❌& ⏹ Button on that Controller 😄🤦🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ #SadButTrue #MVO twitter.com/nishozoldyck/s…

@durandbernarr Umm 🤔 Where is Your CD’s location. i fell into a YouTube Whole and found some Songz i Need in my Life. i Need Covers and All. Thanks in Advance #MVO

i just dont feel Appreciated around these Partz 🤷🏽‍♀️ #MVO

Werk aan de winkel #beschermenwatonsdierbaaris #vrede en #veiligheid #MVO VNO-NCW, Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht, Regiment Genietroepen, 13 Lichte Brigade, #41PAGNBAT, VNO-NCW Brabant Zeeland, #ondernemen lnkd.in/dJ4C9Ue lnkd.in/d5T5Af4

Hoe transparant zijn bedrijven over hun #MVO-prestaties tijdens de #COVID19 crisis? Je hoort het op het Online Kristal event op 17 november! bit.ly/32AGm4E #TBkristal @Schiphol @nbacc @AutoriteitFM pic.twitter.com/TgndWWyhaV

🎶This Lovely Black Butterfly Must take a Chance & Spread My Wingz..Love will make U Do Some Crazy Thingz #MVO