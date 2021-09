77 bedrijven ondertekenen nieuw Bangladesh-kledingakkoord

Gisteren, 1 september 2021, trad het nieuwe Internationale Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie in werking als opvolger van het Bangladesh Akkoord. 77 kledingmerken hebben het nieuwe akkoord ondertekend. Schone Kleren campagne (SKC) roept alle kleding- en textielmerken die de nieuwe overeenkomst nog niet hebben ondertekend op dit onmiddellijk te doen, zodat het werk in Bangladesh kan doorgaan en het werk in andere landen kan beginnen. SKC lanceert daarom ook opnieuw haar merkenmonitor waarop te zien is welke merken een handtekening onder het nieuwe veiligheidsakkoord hebben gezet en welke merken die hun kleding in Bangladesh laten maken dat nog niet hebben gedaan.

Het is veelbelovend om te zien dat veel grote inkopers, waaronder H&M, Inditex (Zara), C&A, PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein) en Bestseller (Vero Moda), zich hebben aangemeld. De Nederlandse merken die getekend hebben zijn America Today, G-Star, HEMA, Hunkemoller, MS Mode, O’Neill, Schijvens Corporate Fashion, The Sting, T. Kwaspen, VDR Fashion Group, WE, Wibra en Zeeman. Alleen al hun handtekeningen betekenen dat werknemers in honderden fabrieken er zeker van kunnen zijn dat ze werken in fabrieken die regelmatig worden gecontroleerd op veiligheid, waar verbeteringen worden doorgevoerd en waar de arbeidsters toegang hebben tot een geloofwaardig klachtenmechanisme.

Er zijn ook bedrijven die de nieuwe overeenkomst nog niet hebben getekend. Dit zijn onder andere Gap, VF Corporation (North Face), Prenatal Moeder & Kind, Primark, Desigual, Yongo Europe, Tricorp en Auchan.

Dit is uitermate zorgwekkend en betekent dat deze merken financieel niet bijdragen om fabrieken veiliger te maken en dat arbeidsters in hun toeleveringsketens hun leven zullen blijven riskeren in gevaarlijke fabrieken.

SKC zal actief blijven communiceren met merken die geen prioriteit geven aan de veiligheid van kledingarbeidsters in hun toeleveringsketen, en hen oproepen het nieuwe internationale akkoord te ondertekenen.

De merkenmonitor is te vinden op cleanclothes.org/Accord-tracker

Meer info op internationalaccord.org