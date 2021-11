63 projecten krijgen dit jaar subsidie circulaire ketenprojecten

63 projecten krijgen dit jaar subsidie om in hun keten samen circulair te gaan werken. Met het 4,5 miljoen euro tellende budget was er genoeg om alle aanvragen die aan de eisen van de regeling voldoen, subsidie te geven. Er zijn in totaal 255 deelnemende mkb-bedrijven.

De projecten die subsidie krijgen zijn bijvoorbeeld 3D printen van meubels van CD’s en CD-hoesjes (verzameld door kringloopwinkels) en circulaire isolatiejassen, die als dienst aangeboden worden aan de zorg. Ook wordt een circulair businessmodel ontwikkeld om zonnepanelen langer te kunnen gebruiken door ze te upgraden of te refurbishen.

€ 20.000 subsidie per ondernemer

Het gaat om projecten waarin mkb-ondernemers in een keten samen een product of dienst circulair ontwerpen of samen processen of een businessmodel circulair organiseren. De subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! opgezet. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil ook in 2022 de regeling weer open stellen.

Achtergrond

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele ondernemers: Matchmaking en Maatwerk en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten; Moonshots. De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid voor mkb-ondernemers, die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt.

Meer weten?