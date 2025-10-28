Albert Heijn gaat een deel van het kipassortiment in zakjes verpakken in plaats van de harde plastic bakken. Met deze aanpassing gebruikt Albert Heijn 60% minder verpakking, wat neerkomt op een plasticreductie van ruim 200.000 kg per jaar. De nieuwe verpakking neemt minder ruimte in, zowel tijdens transport als thuis bij klanten in de koelkast en prullenbak. Dit terwijl er onverminderd lekkere, verse kip in de verpakking zit.

Minder verpakking

Nadat in 2022 al de kippenpoten van bak naar zak gingen, waarmee jaarlijks 130.000 kg plastic wordt bespaard, volgen nu ook de kipfiletreepjes, -haasjes, -blokjes en roerbakstukjes. De nieuwe verpakking zorgt ervoor dat Albert Heijn een aanvullende plasticreductie van 60% per verpakking kan realiseren, wat neerkomt op een besparing van meer dan 200.000 kg plastic per jaar.

In 2021 introduceerde Albert Heijn voor gehakt de nieuwe, duurzamere verpakking in zak. Door afscheid te nemen van gehakt in een bakje, heeft Albert Heijn sinds 2021 jaarlijks ongeveer 500.000 kg plastic bespaard. Door de beweging van bak naar zak, volgden onder meer per jaar plasticreducties van 60.000 kg bij de verse pastaverpakkingen, 130.000 kg bij de kruiden en 400.000 kg bij de voorverpakte kaas. Ook de verpakkingen van taugé, bami- en nasigroenten, ham- en spekreepjes, hamburgers en aardappelen uit de koeling werden omgezet van bak naar zak.

Meer gemak, net zoveel smaak

Nu de verpakking kleiner is, scheelt dit ook ruimte tijdens transport, in de koelkast en de prullenbak van klanten thuis. Een mooie andere eigenschap van de nieuwe verpakking is dat deze eenvoudiger te gebruiken is dan zijn voorganger. Waar klanten de kip voorheen uit de bak moesten halen, kunnen ze de nieuwe verpakking eenvoudig openknippen en de kip in de pan kiepen. Tegelijkertijd zit er net zoveel kip in de verpakking, en is de kip net zo lekker en vers als klanten gewend zijn.

Nienke Tjerkstra, verantwoordelijk voor duurzaamheid en gezondheid bij Albert Heijn: “Door onze producten slimmer te verpakken kunnen we jaarlijks de impact op de natuur verkleinen. We kijken daarom iedere dag hoe we minder verpakkingen kunnen gebruiken. Door de kip in zakjes in plaats van bakjes te verpakken, hebben we een stuk minder verpakking nodig terwijl het product de smaak en versheid behoudt die klanten van ons gewend zijn. Zo laten we zien dat verduurzaming, gemak en smaak hand in hand kunnen gaan”.