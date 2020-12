59% van Nederlanders vindt dat overheid strengere klimaatmaatregelen moet opleggen

Klimaatverandering nog steeds in top 3 van belangrijkste uitdagingen voor Nederland

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat de aandacht van Nederlanders vooral uitgaat naar de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Voor 77% is de pandemie hun grootste zorg, vijf procentpunt hoger dan het Europees gemiddelde (72%).

Vorig jaar vonden Nederlanders klimaatverandering nog het grootste probleem. Nu staat klimaatverandering maar op de derde plaats (41%), één procentpunt lager dan een financiële crisis (42%). Jongeren (15-29 jaar) vinden klimaatverandering iets belangrijker, en zetten het op de tweede plaats (49%).

Hoewel Nederlanders zich terdege bewust zijn van de dreiging van klimaatverandering, vindt slechts 56% dat de gevolgen ervan voelbaar zijn in het dagelijks leven; voor heel Europa is dit gemiddeld 75%.

Vergelijking met de rest van de wereld: verschillen tussen Europese, Amerikaanse en Chinese burgers

Door COVID-19 zijn burgers wereldwijd anders naar de problemen van hun land gaan kijken. 73% van de Amerikanen en 72% van de Europeanen noemen op dit moment de coronacrisis als grootste uitdaging voor hun land. Alleen Chinese respondenten noemen klimaatverandering nog steeds als grootste uitdaging voor hun land (61%), net iets meer dan de COVID-19-pandemie (59%).

Wereldwijd zijn de ondervraagden verdeeld over de vraag of ze een groen herstel willen, of liever tegen elke prijs een snelle terugkeer naar economische groei. 57% van de Europese respondenten is voor een economisch herstel waarbij aandacht is voor de klimaatcrisis. Bijna de helft van de Amerikanen kiest voor het ondersteunen van een groen herstel (49%), terwijl de andere helft zo snel mogelijk terug wil naar economische groei (51%). In China is juist een duidelijke meerderheid van de burgers (73%) vóór een groen herstel.

66% van de Europeanen vindt dat de Europese Unie voorop loopt in de strijd tegen klimaatverandering. Ter vergelijking: 90% van de Chinese burgers vindt dat China hierin voorop loopt, terwijl 49% van de Amerikanen juist vindt dat deze rol is weggelegd voor de VS.